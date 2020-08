Javier Gómez Cazarín “cree que él es el Estado”; daña al Gobernador

El abogado Eduardo de la Torre Jaramillo informó que se promoverá una controversia constitucional para pedir la destitución del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín y del presidente de la Legislatura, Rubén Ríos Uribe, por su injerencia para evitar que Alfredo López Carreto asuma el cargo como suplente a alcalde de Actopan.



El recurso también sería promovido contra el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá.



"Creo que son los que han dañado al Poder Legislativo en Veracruz y están contaminando y destruyendo otros poderes como el Poder Judicial y están dañando directamente al Gobernador porque la sociedad piensa que son instrucciones del Gobernador y del Secretario de Gobierno y no de un poder que al parecer ya es autónomo al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Un integrante como Gómez Cazarín cree que él es el Estado", dijo el Abogado.



Además, informó que hay “un buen avance” para que López Carreto asuma la Alcaldía.



"Ya se han ganado 4 recursos para que sea restituido José Alfredo López Carreto como Alcalde Suplente en Actopan. El último recurso lo ganamos ayer, fue un recurso que le llamamos incumplimiento de sentencia. Pasaron los 10 días para que el Congreso llamara al propietario o al suplente y no hizo absolutamente nada el Congreso, desde mi punto de vista ya está agotado, ya está ganado el caso".



Lamentó que en Veracruz haya ingobernabilidad por parte de legisladores que trabajan solos.



"Este es un asunto de capricho por parte de Gómez Cazarín, que no quiere que se tome posesión en Actopan", dijo.



Recordó que desde marzo pasado tribunales declararon ilegal la designación de quien actualmente ocupa la Alcaldía de Actopan.



"Nosotros vamos a ir sobre el secretario del Congreso Domingo Bahena, con el área jurídica que me parece que no estudió derecho sino gastronomía. Hay que hacerle un llamado al Gobernador y al Secretario de Gobierno, que pongan orden en el Congreso".



Y es que dijo, el suplente debió asumir la Alcaldía desde el desafuero del alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, por lo que se tuvo que iniciar todo un proceso legal para asumir el cargo, que actualmente ostenta el alcalde interino Eduardo Carranza.



Cabe recordar que López Carreto renunció a fungir como Alcalde Suplente de Actopan, tras la revocación de mandato de Paulino Domínguez aprobada por el Congreso del Estado, el pasado 4 de marzo de 2020.



Sin embargo, posteriormente, el suplente acusó presiones del Congreso del Estado para no asumir la Presidencia Municipal y llevó su caso a tribunales electorales.



Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió el Dictamen de Punto de Acuerdo del Congreso del Estado que revoca el mandato del expresidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica presa, Jazmín Palmeros.



En el fallo, se dispuso la reinstalación inmediata en el cargo de Domínguez Sánchez y la consecuente liberación de la exsíndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas, no obstante, hasta ahora no se ha hecho ningún cambio.