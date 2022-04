Javier “N” no puede tirar imputación por desapariciones en Veracruz

El exgobernador de Veracruz Javier “N” no pudo invalidar una acción penal en su contra por delitos relacionados con la desaparición de personas.Con fecha 27 de abril de 2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz declaró sin materia un recurso de queja formulado por Javier “N” contra la negativa del Juzgado Decimoquinto de Distrito de concederle la suspensión definitiva respectó al juicio 354/2022.Dicho asunto se remonta al pasado 5 de abril cuando los abogados de Javier “N”, Pablo Campuzano de la Mora y José Manuel Del Río Sánchez denunciaron al Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa y al Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, del Decimoprimer Distrito Judicial de Xalapa, ante el Juzgado 15º de Distrito.A detalle, los defensores denunciaron que tanto el Fiscal Especializado de la Fiscalía General del Estado de Veracruz como el Juez de Control de Pacho Viejo no declararon la prescripción de la acción penal contra Javier “N” al actualizarse los supuestos previstos en los artículos 485, fracción VII y 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales.Con fecha 25 de abril, el Juzgado 15º de Distrito determinó no conceder la suspensión definitiva a favor de Javier “N” y con lo anterior, continuar el proceso contra el exgobernador por delitos relacionados por desaparición de personas.Fue que Campuzano de La Mora y Del Río Sánchez acudieron al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz para conseguir una nueva resolución del Juzgado 15º, situación que dicha instancia no halló materia que juzgar en este caso.