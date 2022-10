Jesús, exfiscal de Veracruz, cumple 18 días desaparecido

Tras 18 días de desaparecido, familiares y amistades del exfiscal Jesús Enciso Mercado, intensificaron las acciones para dar con su paradero, pegando su ficha de búsqueda y entregándosela a transeúntes en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz.En estas acciones apoyó personal de la Comisión Estatal de Búsqueda en el primer cuadro de la ciudad, donde Jesús Enciso fue visto por última vez antes de desaparecer el pasado 7 de octubre.La jornada de trabajo para dar con el paradero de Jesús, fue encabezado por su esposa Silvia Guzmán Elvira, que junto al grupo de personas en apoyo, repartieron a peatón la ficha de búsqueda que se elaboró por la desaparición.Estas hojas con la descripción de Enciso Mercado, también fueron pegadas en casetas telefónicas, postes y paredes de la zona.Guzmán Elvira, quien no pide trato especial pero sí prontitud en el caso, lamentó que la Fiscalía General del Estado apenas revisará los videos del día de la desaparición de su esposo."Fiscalía está todavía esperando los videos, el día viernes estuve en Periciales, estaban checando los videos, ayer también fui y seguían checando los videos, por eso nos estamos apoyando ahorita en la Comisión de Búsqueda y haciendo esta búsqueda de campo", dijo.La esposa del abogado y docente explicó que el rastreo de las llamadas telefónicas lo ubican atravesando el zócalo y caminar sobre la avenida Independencia para posteriormente dejar de tener contacto con él."Eso fue a las 2:20 de la tarde, intento contactarlo a las cuatro de la tarde y nada, cinco de la tarde ninguna respuesta, llamadas que no hay nada", dijo.Aclaró que su esposo nunca se había ausentado de esa manera, por que inmediatamente intuyó algo no estaba bien .Cabe mencionar que Jesús Enciso Mercado es un joven de aproximadamente 35 años de edad que trabajó durante 12 años para la extinta Procuraduría General de Justicia y para la actual Fiscalía General del Estado hasta julio pasado cuando renunció.