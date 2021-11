Joaquín Guzmán Avilés presume que deja al PAN “limpio” y sin conflictos

El candidato a presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, afirmó que deja la casa limpia, refiriéndose a que entregó el comité estatal sin conflictos.Aseveró que no hay adeudo y se solventaron ante el Instituto Nacional Electoral los gastos del partido usados en las pasadas campañas electorales."Fueron dos años, 2018 que fue de 42 millones de pesos y 2019 cerca de 20 millones. Esto hace más de 60 millones de pesos que el partido los cubrió en esta temporada electoral, que hemos estado pagándolos. Nosotros dejamos la casa limpia, sin deudas, sin problemas, sin conflictos".Asimismo, afirmó que en el PAN ya no hay designaciones y los procesos internos son resueltos por la militancia.Desde Boca del Río, el panista aseguró que esas prácticas se fueron con la dirigencia que encabezó el exdirigente José Mancha Alarcón."Los panistas tenemos bien metidos en el corazón y pensamiento de qué manera es un panista. Este es un proceso donde la democracia es la que triunfa al llevar un proceso donde los militantes son los que deciden quien será su presidente. Ya no hay designación como cuando Pepe Mancha, que se fueron con puras designaciones. No, señores, el militante tiene que decidir, es parte de sus derechos decidir quién será su representante, su candidato o su presidente a nivel estatal”, advirtió.Con relación a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que este viernes ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral pronunciarse respecto de las quejas de excandidatos como Patricia Lobeira, a quien afirmó han dado respaldo y continuarán defendiendo el triunfo.“Desde un principio dijimos que el gobierno de MORENA estaba metiendo las manos en el proceso electoral, que el OPLE trabajara de acuerdo a la Ley. Fue una elección de Estado, ya lo habíamos manifestado. Querían dañar a Acción Nacional (..) estaremos al lado de la candidata luchando. No es posible que se resuelva la elección en una mesa, tres personas que están en el Tribunal cuando ya los ciudadanos decidieron”, insistió.Guzmán Avilés recordó que la elección para elegir al nuevo dirigente estatal del PAN, será el 19 de diciembre y se espera la participación de los 24 mil militantes.