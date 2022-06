José Manuel “N”, colaborador de Monreal, estaría a días de salir de prisión

Los recursos contra el amparo concedido a José Manuel “N”, exsecretario técnico del Senado y preso por homicidio, han empezado a resolverse y todo indica que está a días de salir de prisión, pues tres de los cuatro han salido a su favor.De los acuerdos publicados en el juicio de amparo 49/2022 se desprende que tribunales especializados en materia penal están confirmando la concesión de la protección y descartando los recursos que interpusieron tanto la Fiscalía General del Estado (FGE), para mantenerlo preso, como la propia familia de Remigio Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) asesinado hace un año.De esta manera, una vez que se concluya con el análisis de cada recurso, todos por resolverse por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, José Manuel “N”, podría alcanzar la libertad que le dictó el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con sede en esta Capital.Entre los recursos ya resueltos se encuentra el amparo en revisión 51/2022, donde el Tribunal confirmó la concesión de la suspensión definitiva otorgada a su favor el 21 de enero de este año en audiencia interlocutoria.“Segundo: se concede a José Manuel “N” la suspensión definitiva en contra del auto de vinculación a proceso reclamado, para los efectos indicados en la interlocutoria recurrida y por los motivos expuestos en último considerando de esta ejecutoria”.“Tercero. Se concede a José Manuel “N” la suspensión definitiva en contra de diverso acto reclamado, consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, para los efectos precisados en la interlocutoria impugnada, por las razones indicadas en la parte final del considerando sexto de este fallo”, señala la sentencia.Igualmente, el Tribunal resolvió un recurso de queja interpuesto por el Fiscal Octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales en el mismo juicio de amparo.Dicho recurso asignado al expediente 61/2022 ha sido declarado sin materia por parte del Colegiado.“Síntesis: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de queja”.De la misma manera, el Tribunal Colegiado declaró sin materia el recurso de queja del expediente 80/2022 de su índice, interpuesto por Marco Antonio González Cuevas, Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado.El recurso interpuesto fue en contra del auto del 22 de marzo en que se admitió a trámite el incidente de modificación a la resolución incidental de 27 de enero en el que se concedió a Juan Manuel “N” la suspensión definitiva de los actos reclamados.Finalmente, sólo falta por resolver el amparo en revisión 101/2022, que fue turnado a ponencia desde el 10 de mayo pasado, al mismo magistrado que ha resuelto los tres anteriores y cuyas determinaciones desechan los agravios de la Fiscalía y confirman la protección federal al excolaborador de Ricardo Monreal.Cabe señalar que en entrevista reciente, el líder estatal de MC, Sergio Gil Rullán, señaló que “por capricho” la Fiscalía General continúa apelando el amparo con tal de mantener en prisión preventiva a su correligionario.“No tienen ninguna evidencia, no tienen a ningún inculpado, no tienen a ningún autor material. ¿Cómo puede haber autores intelectuales si no hay autores materiales?”, cuestionó.