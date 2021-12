Joven coatepecana desaparecida fue vista por última vez en Xico

Familiares y amigos continúan con la búsqueda de la joven coatepecana Estrella de Guadalupe Peredo Pale, quien desapareció el 1° de diciembre.Alejandro Peredo, su hermano, informó que la joven fue vista por última vez en la cascada de Texolo, en Xico, el 2 de diciembre a las 5:00 horas y desde el momento de su desaparición se han dedicado a buscarla y aunque cuerpos de rescate y emergencia como la Cruz Roja Xalapa, Coatepec y Agrupamiento canino, así como el Escuadrón Nacional de Rescate Delegación Teocelo, Protección Civil Estatal y municipal de Xico y Bomberos de Coatepec se han sumado a la búsqueda, no se ha dado con su paradero.También refirió que la joven de 18 años salió de su hogar a altas horas de la noche, pues padece de un problema psiquiátrico y fue vista por un guardia de la mencionada cascada, no obstante, éste no dio parte a las autoridades.“Un vigilante de la cascada manifestó que su compañero que salió del turno de la noche refiere que hubo una muchachita en el puente, que la retiró y que coincidía con las características físicas y vestimenta de Estrella y refiere que tenía la mirada perdida, como en trance, la retiró del lugar pero vemos un poco de omisión porque era obligación reportarlo”, lamentó.Y aunque aseguró que han recibido todo el apoyo por parte de las autoridades, pidió a la población compartir las publicaciones de búsqueda de Estrella, pues incluso abrieron una página de Facebook “Estrella Regresa a Casa”, donde están dando pormenores de la situación.“Nuestra petición es que se comparta su imagen, tenemos una página que se acaba de abrir, que nos apoyen con compartir, que la gente se entere que ella está pérdida y que se difunda, que no quede un rincón sin que se sepa que Estrella está fuera de casa, debemos ser solidarios”, finalizó.