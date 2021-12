Sujetos armados atacaron a balazos a un joven de unos 20 años de edad, sin embargo, no lograron lesionarlo.El percance tuvo lugar en la colonia Fraternidad, se registró cerca de las 14:45 horas, momento en que caminaba con dirección a su vivienda y fue interceptado por sujetos armados.Al tratar de victimarlo, escapó corriendo, pero a pesar de ser perseguido y los disparos, no lograron lesionarlo.Los hechos, provocaron la rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja, mismos que al llegar le brindaron atención al joven, quién no presentó lesión alguna.Elementos de la Policía Municipal llegaron para tratar de detener a los responsables, pero no fue posible, ya que estos lograron escapar del lugar.