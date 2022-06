Joven murió en anexo de Naolinco; “lo asesinaron” a golpes, acusan

Hola buenos días:Los familiares de Lázaro pedimos justicia, que se investigue la muerte de mi hermano. Por problemas de alcoholismo, lo internamos el día 16 de mayo en el centro de rehabilitación “Un nuevo mundo”, en Naolinco.Él era fotógrafo, el 26 de mayo nos hablaron para decirnos que falleció de un infarto, de muerte natural; murió a las 11:00 horas y nos avisaron hasta las 3 p.m.; nos querían entregar el cuerpo a esa hora.Cuando se pidió la autopsia resultó que murió por fracturas en el cuello, la nuca y por golpes en la caja torácica, cuando él no padecía ninguna enfermedad. Nos quisieron ocultar que fue por golpes y no por muerte natural, por eso queremos que la Fiscalía investigue bien quienes son las personas que estaban en el lugar.Y que den con la persona que le ocasionó las fracturas y la muerte a mi hermano, porque realmente lo asesinaron y la Fiscalía es muy lenta, o ya les dieron dinero, pero el peritaje no miente; falleció de varias fracturas, como en el cuello, como en la caja torácica. Los del grupo Un nuevo mundo, son los responsables de lo que pase adentro.Mataron a mi hermano, no mataron a un perro, por eso queremos se investigue bien quien fue el responsable y pague por el asesinato de mi hermano, y que otra persona no pase por lo mismo, que pensado que los van ayudar, lo terminen matando, porque siguen operando como si nada y se sabe que los tratan muy mal, los golpean sin medir las consecuencias, ni ser castigados.Por eso pedimos de su valioso medio para publicarlo, para que se investigue y no quede impune.Le agradezco mucho y ojalá lo pueda publicar para que nos escuchen, somos de un pueblo muy pequeño y de bajos recursos.Atentamente,Luis Méndez.