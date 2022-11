Joven orizabeño otorga la primera medalla a Veracruz en competencia de paratletismo

Con su participación en los Juegos Paranacionales Conade 2022, Leo David Arroyo Castillo dio la primera medalla a Veracruz en la competencia de paratletismo, en la categoría juvenil de ciegos de lanzamiento de disco.El joven orizabeño, de 21 años, logró una medalla de bronce al lograr un lanzamiento de 18:74 metros.Estas competencias se desarrollaron del 17 al 22 de noviembre y Leo David tuvo también un buen desempeño en los 100 metros planos.Con esta medalla de bronce, el joven se despide de las competencias juveniles, ya que llegó al límite de edad, pero podrá participar en las categorías libres, aunque el impedimento que tiene no es físico, sino económico, pues no las erogaciones son más altas y no cuenta con ningún apoyo para acudir.Cabe destacar que el joven atleta forma parte del club Delfines de Orizaba, Ciegos y Débiles Visuales, el cual está afiliado a la Asociación Veracruzana del Deporte para Ciegos y Débiles VisualesLa entrenadora del deportista, Nayelo Morán Cruz, destacó el esfuerzo de este joven atleta y el compromiso de su guía, Luis Olavarría, por lo que confió en que el aspecto económico no sea un obstáculo para él en futuras competencias.