Joven veracruzana que denunció a su padrastro por abuso sexual teme por su vida

Joven veracruzana teme por su vida luego de que interpusiera una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra su padrastro, por abuso sexual sufrido por años, señala que las autoridades parecen lentificar el proceso.



Ariadna “N” señala que fueron 13 años de abuso sexual los que sufrió por parte de su padrastro, quien es ex teniente de la Marina situación por la asegura el proceso ante las instancias procuradoras de la justicia se han visto perezosas.



La joven que ahora cuenta con 21 años de edad, explicó que desde muy chica y sin tener conocimiento sobre lo que era la sexualidad, es que empezaron las agresiones y abusos por parte de Gregorio “N”, marido de su madre.



Fue el pasado 8 de mayo que la joven presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, bajo la carpeta de investigación IPJ/DXVII/FESP2/1551/2021 pero a la fecha no le han dado ningún documento de restrinja a su agresor su proximidad, por lo que teme por su vida.



“La Fiscalía no ha hecho nada, no me ha dado mi orden de restricción, no me ha dado ningún papel y me dicen que me llegará a correo, pero ya llevo 8 días así, fui a la Fiscalía del Medano del Perro me traen a las vueltas, ya pasé todos mis dictámenes, me acerque a la Fiscal y me dijo que hasta el martes me dan la cita, me urge mi orden de restricción porque si llega a pasar algo sería una más, una carpeta más”, denunció.



En entrevista, recordó que fue a la edad de 8 años cuando el ex teniente de fragata de la Secretaría de Marina empezó a abusar de ella, pidiéndole que le practicara sexo oral.



“Hago publico el abuso hacía mi persona, no es de ahorita, es un abuso del que he sido víctima desde mi niñez por mi padrastro, Gregorio, él es esposo de mi mamá, el ahorita es retirado de las Fuerzas Armadas de México y yo hago este llamado porque no es la primera vez que me hace estas cosas, me ha pegado y mi mamá sigue encubriéndolo, ella está de su padre en vez de creerme a mí que soy su hija, tengo mucho miedo porque él tiene mucha influencia y no sé si llegue a pasarme algo”, dijo.



Lamentó que dentro de su propia casa siempre fue acusada como responsable de todo lo ocurrido hasta de su propia madre, quien señala siempre estuvo enterada del hecho y no hizo nada para ayudarla.



“Yo le dije a mi mamá todo lo que él me venía haciendo desde chiquita, me amenazaba, me obligaba a hacerle sexo oral y hasta me decía que iba a tomar chocolate para que eso me supiera así, siempre lo hacía y mi mamá le creía, un día lo encontró en mi cama, tenía como 12 años y no hizo nada”, declaró con lágrimas en los ojos.



Expuso que en años anteriores intentó demandar a su padrastro, pero su madre detuvo el proceso porque era menor de edad, por lo que posteriormente el presunto violador la golpeó posteriormente de haber intentado denunciarlo.



La joven Ariadna hizo pública a través de redes sociales, la situación intrafamiliar que vivo en su niñez y adolescencia de abusos y violaciones, a lo otras jovencitas le escribieron para hacerle saber que su padrastro también habría incurrido en abusos contra cadetes de la Marina mientras este estaba en activo.



“No diré nombres, pero llego a mí una chica que me dijo que el abusaba de su cargo, las arrestaba y las manoseaba hay casos, pero ninguna se atrevió a denunciarlo”, agregó.



Hace días, Ariadna dejó la casa de su madre y buscó refugio en otros familiares. Lamenta que las autoridades encargadas de la procuración de justicia están alentando el proceso de investigación, mientras ella teme por su vida ante las influencias de su padrastro.