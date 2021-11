Jóvenes de Veracruz son ejemplo mundial; esperan horas por vacuna: Gobernador

Jóvenes de Veracruz están dando un ejemplo internacional al esperar horas para vacunarse, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jimeno al reconocer tanto la labor del personal de Salud como de los familiares que acompañaron a lo menores de 15 a 17 años a la aplicación del biológico antiCOVID.Durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal aseveró que hay vacunas para todos y expuso que este lunes, en Xalapa, se detuvo la aplicación para dar un descanso, ya que el personal de Salud tenía 12 horas laborando.Reconoció que los jóvenes ponen el ejemplo ante la situación que se presenta en el mundo por la pandemia, ya que en lugares como en Europa se ha agravado por la negativa de un sector a vacunarse.“Los ministros de Europa, veo su preocupación y empiezan a lanzar medidas muy fuertes (…) vemos la deseperacion de algunos líderes que dicen 'no entras aquí si no estás vacunado'; y aquí (en Veracruz) no, vean a todos nuestros jóvenes, a mí me da gusto porque la juventud muestra un nivel de conciencia social muy importante”.El Gobernador de Veracruz adelantó que de ser necesario se abrirán más días para aplicación de vacuna a este sector, en caso de que se necesite, “es mejor que estemos así a que tengamos que irlos a buscar y estarles rogando que se vacunen”.Se calcula, dijo, que se llegará al 100 por ciento de menores de 15-17 años vacunados contra COVID-19.