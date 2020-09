Jóvenes veracruzanos, “¡no hagan fiestas!”, clama Secretario de Salud

Los jóvenes veracruzanos están dejando de respetar las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagios por COVID-19, por lo que se corre el riesgo de que en las próximas semanas se incremente el número de casos positivos, expresó el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor.



Durante el reporte diario que ofrecen las autoridades sanitarias para dar cuenta del desarrollo del virus en la entidad, el funcionario mencionó que se han ligado varios brotes de COVID a jóvenes que han asistido a bares o fiestas durante este año, pues aunque la fiesta sea al aire libre, tocan los mismos vasos, las mismas botellas, no usan mascarilla al comer o beber, las medidas se van debilitando conforme pasa la tarde o la noche y se dispersa el contagio.



Explicó que a lo largo de esta pandemia, se ha acusado a los jóvenes de propagar el virus y de no respetar los procedimientos de cuarentena y las medidas de protección sanitaria.



“En nuestro Estado, eso no estaba pasando, porque muchos jóvenes sí respetaban las recomendaciones de la autoridad sanitaria y llevaban a cabo la prevención de manera correcta, es decir, muchos se quedaron en casa, resguardados, pero esa protección que tenían los jóvenes para ellos y sus familias, va quedando entre dicho”, expuso.



Y es que señaló que en las últimas semanas con la transición del semáforo, muchos comercios de recreación para jóvenes han abierto y se observa cómo poco a poco estos comercios se van llenando hasta poner en riesgo la sana distancia, la salud y la vida.



Al respecto, Ramos Alor dijo que en el grupo de edad de 15 a 29 años, se han registrado 4 mil 60 jóvenes que dieron positivo al virus, pero la mayoría por su fortaleza física, pudieron llevar su tratamiento en casa.



No obstante, 292 de esos jóvenes tuvieron que ser hospitalizados y tratados con terapias más invasivas por la gravedad que alcanzaron y de ellos, 30 de entre 16 a 20 años de edad, perdieron la vida.



Por ello, exhortó a todos los jóvenes habitantes del estado de Veracruz, para que reflexionen sobre todo lo que pasa al contraer el virus.



“Imaginen que resultan positivos a COVID-19, después de haber ido a bailar o beber con sus amigos para distraerse; lo difícil será decirles a las personas con las que tuvieron contacto en los últimos 7 días, que ustedes se contagiaron y que posiblemente transmitieron el virus a ellos”, dijo.



Lo grave, es con cuantos familiares, adultos mayores, personas diabéticas, hipertensos, convivieron, donde los primeros contactos pudieron ser los propios padres, abuelos, tíos o hermanos.



Ramos Alor recordó que hace un par de semanas, cuando se informó que Veracruz a nivel nacional había pasado a semáforo amarillo, también se pidió mayor responsabilidad, porque podría haber incremento de casos si comenzaban a salir sin protegerse.



“Y es aquí en dónde entra el tema de nuestros jóvenes, pues son quienes más comenzaron a salir al aperturarse los sitios de esparcimiento y bueno ahora nos encontramos en semáforo naranja de riesgo alto, retrocedimos”, lamentó el Secretario de Salud.



No obstante, dejó en claro que aún se está a tiempo de frenar la velocidad del virus y disminuir los contagios:



“Jóvenes, no hagan fiestas, no asistan a bares, antros o reuniones, aún no es tiempo”, recomendó al agregar que de eso depende que los jóvenes y su familia no se enfermen y pongan en riesgo su vida”.