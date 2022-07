Jóvenes veracruzanos representarán a México en el mundial de Muay Thai en Tailandia

Tras ganar Copa Tailandia 2022 de Muay Thai en la Ciudad de México, Aldahir, Natael, Adamaris y el Rodrigo, el instructor, pasaron a la siguiente etapa y participarán en el Mundial en Tailandia.Cabe mencionar que en la etapa que se llevó a cabo en nuestro país obtuvieron el primer lugar con 8 medallas de oro y dos copas.Asimismo, dos profesores lograron clasificar como árbitros, incluida Natividad Huesca, quien representará a Veracruz como mujer referí de Muay Thai a nivel internacional.Natividad Huesca es representante de la Federación Mexicana de Muay Thai en Veracruz, quien dijo espera contar con que los jóvenes sigan poniendo el nombre de Veracruz en alto; “esperamos que las autoridades nos apoyen esta vez, porque fuimos con los uniformes que utilizamos para la escuela. Estuvimos esperando que nos apoyaran aunque sea con una camiseta, no hubo ese apoyo y todo corrió por cuenta de cada uno de ellos”.Los deportistas están recibiendo el apoyo del embajador de Tailandia, con el cual empezarán con los trámites de los pasaportes y visas de los jóvenes.Asimismo, Huesca agradeció al doctor Alberto Gómez, de quien ha recibido apoyo desde la Cámara de la Barra de Criminólogos y Criminalistas, que becarán a los jóvenes que estén interesados en la Criminología. De igual manera agradeció a la Universidad de Xalapa, pues también se ofreció a becar a estos deportistas para que estudien la universidad.El mundial se llevará a cabo en marzo del 2022. Esperan recibir en esta ocasión el apoyo de las autoridades y buscan recaudar 25 mil pesos por cada uno, lo cual es únicamente el costo del boleto de avión, debido a que la Federación los apoya con otros gastos.Huesca afirmó que harán eventos en Xalapa para recaudar fondos, pues no quieren que se repita la situación del año pasado, donde les aseguraron que les brindarían el apoyo y a la mera hora no hubo presupuesto.La representante resaltó; “tenemos campeones. Y con el gran apoyo del maestro, han entrenado muy bien, el resultado no es sólo de los alumnos, sino también de los maestros”.