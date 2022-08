Juan Carlos Mezhua dejó obras mal hechas en Zongolica, denuncian

Habitantes de varias comunidades de Zongolica denunciaron que el exalcalde Juan Carlos Mezhua ha pretendido solventar las obras pendientes que tiene ante el ORFIS con acciones mal hechas, pues por ejemplo se echó balastre de pésima calidad en el tramo que va de San Sebastián a Atexoxocuapa y el resultado fue que a los dos días las lluvias se habían llevado todo.Cirilo Cuahua, subagente municipal de Atexoxocuapa, y Joaquín García de Gante, ciudadano, señalaron que la población nunca supo qué obra se iba a hacer y el monto a aplicar, sólo la semana anterior vieron que llegaban camiones y maquinaria un día, echaron el balastre y se fueron, pero debido a que llueve todos los días, ya no hay nada en la carretera, únicamente se ve el balastre a los lados.Comentaron que ahora saben que en esa obra se debieron invertir aproximadamente 320 mil pesos y consistía en la rehabilitación de ese camino rural entre las comunidades mencionadas, pero cualquiera que llegue se puede dar cuenta que no hay ninguna obra, no está el balastre, tampoco hay cunetas.Mencionaron que afortunadamente, en las pasadas elecciones no ganó el hijo de Juan Carlos Mezhua, si no, ni siquiera se hubieran enterado de eso, porque seguramente ni se iba a hacer nada ya.Confiaron en que el ORFIS obligue al exalcalde a hacer esa obra pero bien hecha, porque será de mucho beneficio para todas las familias que ahí viven, que además no son las únicas que ocupan esta vía para transitar, pues es el camino más corto para algunos.