Juan Manuel Diez será Alcalde de Orizaba; Tribunal ratifica triunfo

Al desechar la impugnación presentada por MORENA en contra de la sentencia de la Sala Xalapa, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dejaron firme el triunfo de Juan Manuel Diez Francos como alcalde electo de Orizaba.Los integrantes de pleno respaldaron el proyecto de sentencia presentado por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, con lo que se ratificó el fallo regional, que a su vez confirmó el del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), en el recurso TEV-RIN-87/2021 y dejó intacta la victoria del excandidato de la alianza PAN-PRI-PRD.Cabe recordar que el 6 de octubre, el TEV avaló los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez de la elección de integrantes del referido Ayuntamiento y el 27 de octubre, los magistrados de la Sala Xalapa reafirmaron esta determinación.En la sentencia que MORENA controvirtió ante el máximo tribunal constitucional en materia electoral del país, se estableció que contrario a lo aducido por el partido inconforme, no existió falta de exhaustividad por parte de los miembros del órgano jurisdiccional local.El Movimiento de Regeneración Nacional consideraba que el TEV debía resolver la validez de esa elección municipal una vez se resolviera el procedimiento especial sancionador que estaba sustanciado contra Diez Francos; pero los miembros de la Sala Xalapa expusieron que en materia electoral no era aplicable la suspensión.“La resolución del procedimiento especial sancionador seguía una cuerda distinta ante la sometida ante la instancia estatal, por lo que la conclusión de su cadena impugnativa no podía ser condicionante para resolver sobre la validez o invalidez de una elección”, estipularon en la ejecutoria.Desde que el priista y alcalde orizabeño en dos ocasiones anunció su intención para contender por un tercer periodo, el partido guinda luchó por tirar su candidatura y tras su triunfo, acudió en diversas ocasiones ante los tribunales para que se le quitará la constancia de mayoría, lo cual ya no será posible.Los argumentos de dicha fuerza partidista eran que Juan Manuel Diez tuvo una sobreexposición de su imagen antes de ser el abanderado y cuando fue contendiente de la alianza PAN-PRI-PRD, así como por la intervención de la Alcaldía y de negocios de ese municipio para posicionarlo frente al electorado.MORENA pedía que el supuesto uso de recursos públicos, del slogan "sonríe estás en Orizaba" y la utilización del número "10" en el equipamiento urbano de esa ciudad, se calificara como grave y en consecuencia, se le cancelara el otorgamiento de la constancia de mayoría y se convocara a nuevos comicios.Pero los magistrados tanto veracruzanos como regionales resolvieron que esto no actualizaba las conductas denunciadas por el partido político actor, debido a que se trataba de distintivos turísticos que lo caracterizan como Pueblo Mágico y no se advertía un posicionamiento a favor de alguna candidatura o fuerza partidista.