Juana: Brutal feminicidio cimbra a xalapeños, presionarán por justicia

Tras el feminicidio de Juana Ovando de los Santos este miércoles en Xalapa, familiares y amigos de la joven originaria de Agua Dulce advirtieron en redes sociales que “serán su voz” para exigir justicia y quien resulte responsable rinda cuentas ante la autoridad.Cabe destacar que “Johana”, de 21 años, fue asesinada en su domicilio, aparentemente por su vecino que ya estaría detenido, tras ser atacada presuntamente con un martillo y un arma punzocortante.“Hoy me toca a mí hablar y defender porque me siento triste, débil y derrotada. ¿Dónde está la seguridad que tenemos en nuestro país? Hoy se va una amiga, una hermana”, posteó una de sus amigas en la red social Facebook.En las publicaciones, se rememora la afinidad de Juana por el movimiento feminista, destacando que si alguna de sus amigas fuera la víctima, la joven de Agua Dulce levantaría la voz por ellas.Otra de las publicaciones de uno de sus amigos también lamenta la noticia de la muerte de la chica.“En verdad que no logro asimilarlo y me dolió tanto saberlo, me duele creerlo. Vuela alto mi Juana, aquí hay muchos que seremos tu voz y será escuchada. Me quedo con los momentos vividos”.Sus familiares también se posicionaron públicamente por los hechos. Uno de sus primos recriminó que “nadie tiene el derecho de quitarle la libertad ni la vida a las buenas personas” y confirmó que el presunto asesino está detenido. “Exigimos se haga justicia por Juana Ovando”.Las redes de la joven exhiben su participación en marchas feministas en 2021 y 2022 en su oriundo municipio.“Hoy no están todas nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar”, reclamaba en una de sus participaciones.Juana Ovando también participaba activamente en la política. Entre sus fotografías hay algunas donde aparece con Marlon Ramírez Marín, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues Ovando de los Santos era Secretaria de la Juventud de la Confederación Nacional Obrero Popular (CNOP) del PRI, partido que también lamentó su muerte.De acuerdo con información que circula en las mismas redes, la joven llegó hace apenas cuatro meses a Xalapa para estudiar la universidad.Juana vivía con su novio de nombre Christopher y ambos se mantenían vendiendo “hielitos” o “bolis”, como se conocen en el sur del Estado.Las versiones indican que Juana pretendía ingresar el próximo ciclo escolar a la Universidad Veracruzana (UV) y en tanto eso ocurría, se dedicaba a trabajar junto a su novio, también originario de Agua Dulce, con quien vivía en una cuartería de la calle Aquiles Serdán.Se ha informado que por este hecho hay una persona detenida, quien aparentemente era su vecino, pues se indica que tenían algunas diferencias, mismo que ya ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes.