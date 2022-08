Jubilado denuncia obsoleto manejo de recursos del SAR por parte de SEFIPLAN

Buen día, alcalorpolitico.com:Soy jubilado de la tercera edad que quiere hacer pública su inconformidad por la forma en que SEFIPLAN administra los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro.Lo maneja en un Fideicomiso en Banorte y el banco no entrega estados de cuenta mensuales con los que el trabajador pueda verificar que está correcta la cantidad que le abonan quincenalmente.Los funcionarios que en SEFIPLAN llevan los registros de los trámites tienen ya mucho tiempo en esa función, y han caído en el límite de su competencia ya que sus procesos son obsoletos y por tanto muy tardados.No hacen suyo el principio que rige a los de MORENA de: “Primero los pobres”, ya que tardan más de seis meses en realizar los pagos una vez realizado el trámite; además que no les importa hacer venir a los trabajadores desde su lugar de origen para entregar la solicitud debidamente requisitada con los gastos que eso les implica, y que por su avanzada edad deben venir acompañados de otra persona.Si acudes a la sucursal bancaria para solicitar un Estado de cuenta no te lo proporcionan, a pesar que el fideicomiso se integra por cuentas individuales. Cuando hablas al Departamento de Seguridad Social para saber tu saldo, tienes que volver a llamar por que los jefes son los únicos que proporcionan esa información porque la manejan como “secreto de estado”.Para que te paguen debe reunirse el comité técnico del fideicomiso en fechas anualmente programadas, quien es el que autoriza los pagos de las solicitudes recibidas.De ahí viene después el depósito de parte de Tesorería quien lo realiza dos meses después, si bien va. Lo raro es que el fideicomiso debe recibir quincenal y puntualmente el 2 por ciento del sueldo de cada uno de los trabajadores, y por tanto cuando el comité técnico autoriza el pago; no entiendo por qué la Tesorería de SEFIPLAN debe depositar los montos a pagar autorizados, bastaría con bajar del fideicomiso los montos acumulados de cada fideicomisario y dispersar los recursos correspondientes.Sin embargo, después de la reunión del comité técnico tienen que pasar mínimo cuatro meses para que Tesorería deposite dinero para el pago, y una vez depositado viene lo increíble: que los “viejitos” del área de seguridad social vuelven a revisar una y otra vez las relaciones que, ya habían sido previamente revisadas en los días previos a la reunión del Comité Técnico.Valiéndoles poco las necesidades del jubilado que para ese tiempo sufre porque ya no tiene sueldo y su pensión del IPE aún va tardar unos meses más para su pago, lo que es peor, la revisión se hace a la “antigua” dos personas se ponen a confrontar dos relaciones, la que llevaron al comité y la nueva que van a enviar al banco. ¿No les parece absurdo?Habría que ver también los más de $900 millones de pesos que en la época del gobernador Duarte no llegaron al fideicomiso y que supongo aún siguen pendientes en detrimento de los trabajadores.Espero que alguien de las autoridades superiores de SEFIPLAN tome cartas en el asunto y gire instrucciones a los responsables del SAR en la institución para que actualicen sus procesos haciendo uso de la tecnología, haciendo que se reduzcan los tiempos de pago en favor de los trabajadores.Es importante mencionar que en esta semana se están pagando los casos que sometieron al comité técnico del SAR para su autorización, en la sesión programada del mes de abril y la otra reunión del comité técnico fue en junio y esos casos los pagarán en octubre, lo cual es absurdo porque tesorería lo de abril apenas los deposito a principios de agosto y no sé por qué no incluyeron los autorizados en el mes de junio, lo que sería lógico y razonable.Agradezco la atención que sirvan darle a la difusión de la presente.AtentamenteJubilado