Jubilados exigen pagos a ingenio “El Carmen”, en Ixtaczoquitlán

Trabajadores jubilados del ingenio “El Carmen”, en la congregación de Cuautlapan, tomaron este lunes las bodegas de este lugar en demanda de que la empresa cumpla con los pagos de prestaciones.El señor Guillermo Rosas Contreras explicó que son aproximadamente 250 los afectados por esa situación.Explicó que desde hace ocho años comenzaron a tener problemas con la empresa y desde entonces vienen arrastrando adeudos de prima de antigüedad, apoyo de jubilación y bonos y en ocasiones les dan algún pago pero después ya no.Lamentó que la empresa Gargonz se porte así con la gente que laboró toda su vida en ese lugar.Indicó que sus dirigentes sindicales se encontraban en la Ciudad de México para negociar con la empresa y que hubiera un compromiso serio para cubrirles sus pagos.Por su parte, el señor Apolinar Trujillo comentó que la empresa les había solicitado que dejaran libre el paso de la bodega porque les urgía sacar 10 mil toneladas de azúcar; sin embargo decidieron no quitarse pues han sido muchas veces las que se han burlado de ellos.Comentó hay compromisos de pago que firmó el ingenio ante la Secretaría del Trabajo y que finalmente no cumplió, por eso ya no creen en ellos.