Jueces deben ser humanos, dejar “la frialdad de la toga”: Inés Romero

Impartir justicia es una de las labores más difíciles y por ello, no hay nada que afecte más a la sociedad que el actuar de un servidor público que piense en sí mismo y no en los demás, aseveró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatira, Isabel Inés Romero Cruz.Al rendir su tercero y último informe de labores y ante la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que deja una impartición de justicia con una visión humanista y una ley que ya no se aplica “desde la frialdad de la toga y el birrete”.Aseveró que a su llegada pidió a los servidores públicos que no sólo se pusieran en los pies, sino en la misma piel de los justiciables.“Las y los juzgadores deben ser los servidores públicos más sensibles, porque en sus escritorios, en sus manos y sobre todo, en su buen juicio, queda la determinación sobre si una persona debe perder la libertad, sus propiedades, posesiones y cada uno de sus derechos”.Aseveró que al asumir la Presidencia del Poder Judicial supo que esa sería la actividad más importante de su vida, y por eso fue necesario imponer todo su esfuerzo, tiempo y conocimiento.Dijo estar consciente que nadie gana todas las batallas por muy pequeñas que sean, por ello, solicitó la sabiduría de su creador para que la ayudara en su encomienda.Además, se logró rodear de un grupo de servidores públicos honestos y comprometidos con los ideales de la transformación, “y han sabido ser la ayuda perfecta en el momento adecuado”.