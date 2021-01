Jueces no liberan a exfuncionario yunista pese a amparos, acusa su familia

A pesar de haber ganado dos juicios de amparo ante la Justicia Federal, jueces de control del Estado de Veracruz han incurrido en simulaciones para impedir la liberación de Bernardo "N" , exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y quien se encuentra recluido en el penal de Pacho Viejo, desde el 11 de octubre de 2019, acusado por abuso de autoridad y ejercicio indebido del ejercicio público.



Así lo acusó Roberto Segura Molina, hermano del exsubsecretario de Finanzas y Administración yunista.



Afirmó que su familiar debió seguir su proceso en libertad desde septiembre de 2020, pero los jueces a cargo se niegan a cumplir las sentencias.



Y es que en el Juicio de Amparo 971/2019, el Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz determinó que no estaba justificada la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a Bernadro "N", pues, en primer lugar, los delitos de los que se le acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa; en segundo término, señaló que la Fiscalía no pudo demostrar que el ex funcionario represente un riesgo de fuga, máxime cuando su defensa logró demostrar su arraigo en el distrito judicial de Xalapa, lugar en donde se lleva el proceso penal en su contra.



Dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, reiterando la inconstitucionalidad de la prisión preventiva dictada en contra de Segura Molina.



Sin embargo, a pesar de que desde el 24 de septiembre del 2020 el Segundo Tribunal Colegiado confirmó la resolución, los Jueces del Estado de Veracruz se han negado a cumplir con la sentencia, pues, de acuerdo con Roberto Segura Molina, se encuentran empeñados en mantener preso a su hermano por razones políticas.



Hasta este miércoles 13 de enero, se han llevado a cabo tres audiencias para el cumplimiento de la resolución que declara como injustificada la prisión preventiva, pero en cada una de ellas, los jueces de control del estado han incurrido en simulaciones para no liberar al ex funcionario yunista, y alargar su estancia en prisión.



Jueces no atienden amparo



El día 6 de noviembre de 2020, la Jueza de Control Mónica Segovia Jácome señaló que los recibos de agua y luz con domicilio en la ciudad de Xalapa a nombre de Bernadro "N", no lograban demostrar su residencia efectiva en la ciudad de Xalapa, por lo que reiteró la prisión preventiva en su contra.



El 27 de noviembre de 2020, el Juez Décimo Octavo de Distrito declaró que la Jueza de Control no había dado cumplimiento correcto a la sentencia de Amparo, pues había reiterado los argumentos que ya habían sido declarados como inconstitucionales para mantenerlo preso, apartándose de lo ordenado por la Justicia Federal.



El día 8 de diciembre del 2020, ante un nuevo Juez de Control, se llevó a cabo la segunda audiencia para el cumplimiento de la sentencia de Amparo. Sin embargo, con la finalidad de mantener en prisión al exfuncionario, el Juez José Clemente Zorrilla Rostro aplicó de manera retroactiva a Bernardo Segura una reforma aprobada dos años después de los hechos que se le atribuyen, con la que justificó variar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, una vez más, el Juez Décimo Octavo de Distrito declaró como no cumplida la sentencia de Amparo, señalando que el Juez no obedeció “ninguno de los lineamientos de la ejecutoria de Amparo”.



El pasado 7 de enero de 2021, se llevó a cabo la tercera audiencia para el cumplimiento de la sentencia de Amparo. No obstante, una vez más, el Juez de Control José Clemente Zorrilla se apartó de lo ordenado en la sentencia de Amparo y, en contra de lo ahí resuelto, reafirmó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Bernadro "N".



Roberto Segura Molina manifestó que nuevamente solicitarán al Juez Federal que de por no cumplida la sentencia de Amparo, sin embargo, acusa que el actuar de los jueces de control de Veracruz deja en evidencia la existencia de un interés político en mantener a Bernardo Segura en prisión, aun cuando para hacerlo, los Jueces incurran en “simulación” e, incluso, cometiendo delitos.



Se debe recordar que el artículo 267 de la Ley de Amparo señala que será acreedor de una pena de 5 a 10 años de prisión quien dolosamente incumpla con una sentencia de Amparo, como lo han hecho los Jueces Mónica Segovia Jácome y José Clemente Zorrilla para mantener en prisión al ex Subsecretario de Finanzas de la administración de Miguel Ángel Yunes.



Asimismo, dio a conocer que, aunado al hecho de que a su hermano se le ha mantenido arbitrariamente en prisión, ha sufrido un detrimento en su salud e, incluso, tuvo que ser internado en el Hospital Civil de la ciudad de Xalapa, en donde permaneció hospitalizado del 12 al 24 de diciembre de 2020.