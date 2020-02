Jueces se amparan contra Fiscalía de Veracruz; los indagan tras liberar a imputados

La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, comenzó a citar a jueces, quienes incluso buscan ampararse para no comparecer ante el organismo autónomo.



Tal es el caso de la juez Ludivina García Rosas, quien obtuvo una suspensión provisional contra “actos privativos de la libertad” tras ser citada por la Fiscalía, pagando una garantía de 4 mil 500 pesos.



“En razón que de negarse dicha medida cautelar se podrían causar daños de imposible reparación; lo anterior, en tanto se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva”, determinó el juez federal, el pasado 13 de febrero.



Se informó que el organismo busca información en relación con la carpeta de investigación número FECCEV/018/2020, sin embargo, García Rosas se niega a acatar el citatorio y para ello, busca el amparo de la justicia federal.



La invitación a que la juez compareciera se emitió el pasado 14 de febrero, signada por el encargado de despacho Alfredo Corona Lizárraga, para que se apersonara el miércoles 19 de febrero a las 18:00 horas, sin embargo, al obtener la suspensión provisional no tuvo que hacerlo.



Además, el Juez federal ordenó al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado no designar a personal a su cargo a efecto de que lleve a cabo el dictamen de riesgo de la quejosa.



El Jefe de Departamento de Amparos y Apelaciones de la Fiscalía Especializada y el delegado del Pleno del TSJE, así como la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y la Presidenta del Tribunal e Integrantes del Consejo, informaron dar cumplimiento a la suspensión provisional.



Cabe señalar que recientemente, la juez Ludivina García Rosas generó polémica tras ordenar la liberación de Roberto “N”, exdirector de la Fuerza Civil durante el gobierno de Javier Duarte, así como de otros 16 policías, según trascendió en medios de comunicación.



Los elementos fueron imputados por el delito de desaparición forzada de al menos 15 personas en el caso de la barranca “La Aurora”, en Emiliano Zapata, durante el periodo en que Jorge Winckler estuvo como fiscal general.



El hecho fue condenado por integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes calificaron la liberación realizada la Noche Buena del pasado 24 de diciembre como una “mala señal”, tras salida de los expolicías del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo



Apenas el pasado 19 de febrero, la encargada de despacho de la Fiscalía General, Verónica Hernández Giadáns, señaló que cuenta con datos de jueces que no han sido responsables a la hora de determinar.



“Tenemos alguno que otro dato de los jueces que para Fiscalía no han sido responsables a la hora de determinar (…) pero nosotros como Fiscalía haremos valer el recurso correspondiente ante cualquier determinación judicial”, declaró la Fiscal General encargada.



Informó que apelarían la “inexplicable e injustificada” resolución de la juez de Control, Dulce María Mendoza Rosas, quien en días pasados también liberó a policías involucrados en desapariciones.