Juego México-Argentina decepciona a veracruzanos; algunos festejan

Porteños quedaron decepcionados tras la derrota de la Selección Mexicana ante Argentina; temen que el cuadro nacional se quede en la fase de grupos y no llegue ni al cuarto partido.Con caras de tristeza, frustración y la decepción "de siempre", lamentan que otra vez no se haya podido obtener la victoria.Y es que para los veracruzanos, el primer gol el de Lionel Messi ya había acabado el partido:"La estrategia del Tata (Gerardo Martino) fue defensiva, no ofensiva, buscaban empatar, no meter gol, con el gol de Messi ya ahí acabó", dijo David Espinoza."Le das un centímetro a Messi y ahí acaba, México hizo muy buen partido contra Polonia, pero estaban contra el mejor del mundo", Brian Herrera, aficionado de Colombia que llegó al zócalo para apoyar a México.Pero no todos se fueron tristes, pues una pareja de jarochos que llegaron a apoyar a Argentina apostaron mil pesos en contra de México."Soy de Veracruz, pero desde niño le voy a Argentina", dijo ante la rechifla de todos los presentes.El zócalo nuevamente será sede del próximo encuentro de México en Qatar, el próximo miércoles contra Arabia Saudita.Para asegurar el pase a octavos debe golear, los veracruzanos siguen con la esperanza puesta en el equipo mexicano.Ayuntamientos pararon labores de áreas operativas; escuelas y empresas permitieron ver la contienda donde perdió la selecciónEl encuentro de fútbol entre las selecciones de fútbol de México y Argentina, dentro del mundial Qatar 2022, celebrado la tarde de este sábado, paralizó las actividades laborales y educativas en municipios de la región de Orizaba.Los Ayuntamientos de la región pararon labores en sus áreas operativas, así como escuelas sabatinas y empresas permitieron ver el encuentro mientras que restaurantes y bares se llenaron en su totalidad.Plazas públicas, centros de convenciones, parques y algunos establecimientos, fueron habilitados con pantallas gigantes para ver el encuentro.No se reportaron incidencias a través de los números de emergencia, hasta el término del encuentro en el que las actividades volvieron a la normalidad.No obstante, el Tecnológico de Zongolica suspendió actividades, al igual que los Ayuntamientos de la región.La ciudadanía xalapeña también se dio cita en el Parque Juárez para presenciar el partido.Haciendo uso de las instalaciones destinadas al Festival Internacional Xalapa y su Cultura, se puso a disposición la gran pantalla del escenario, para la proyección del partido.Cientos de capitalinos se reunieron en el parque Juárez a disfrutar de esta contienda deportiva.A pesar de que la transmisión fue interrumpida en diversas ocasiones y de que los presentes se quejaran, estos pudieron disfrutar de la proyección del México contra Argentina.Con las emociones a flor de piel, entre gritos y aplausos, apoyaron a México en cada momento. Por parte de la organización del Festival Internacional Xalapa y su Cultura se arrojaron pelotas al público presente para avivar la emoción del partido previo al segundo tiempo.Con un marcador dos a uno a favor de Argentina, México perdió el encuentro y se ve obligado a ganar su siguiente partido contra Arabia Saudita.Con información de Abigail Montoya, Jorge Reyes y Julio Abraham Hernández