Juego sucio, ¿del INE?, con el formato para la consulta

Al haber aprobado un formato de recolección de firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato con encabezados confusos y tendenciosos, el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova amplía la desconfianza, ya de por sí grave, sobre esa institución. Comparada con el fondo, pudiera pensarse que la forma del texto es irrelevante, pero no es así. La redacción debió haber sido hecha con cuidado, pues nada es fortuito en esos niveles donde todo se planea con cuidado. Seguramente la improvisación estuvo ausente, entonces quienes planearon y aprobaron los textos debieron distorsionarlos intencionalmente.Si bien es cierto que muchos mexicanos leen poco o lo hacen con superficialidad, focalizando su atención en el primer encabezado podrán notar cuestiones extrañas:Formato para la obtención de firmas ciudadanasde la persona titular de la presidencias de la república por PÉRDIDA DE CONFIANZA.Para empezar la parte subrayada es una mentira porque las firmas son “la revocación no es su objetivo específico. Además; el encabezado, así redactado, induce como un hecho consumado, la pérdida de confianza. Con esa redacción, los detractores de AMLO, generalmente desinformados y obedientes a la élite, darán su firma creyendo que con ella lo sacarán de Palacio Nacional; y la gente de los barrios, leal a quien les entrega beneficios económicos, disminuirá su participación ante el temor de perderlos.Del segundo encabezado se derivan más dudas. En él se lee:Manifiesto mi libre voluntad dede manera pacífica a “C”.La MANIPULACIÓN es evidente, pues aquél que firme asumirá, sin saberlo, el compromiso LEGAL de APOYAR a una organización (subrayada) desconocida. Este texto refuerza la engañifa del primero, pues en donde dice “debiera decir “la solicitud” de la consulta o algo equivalente ... El riesgo de que las firmas sean utilizadas para otro fin es real. Si usted sustituye el enunciado colocado después de las siglas A.C. y pone por ejemplo, ”comprenderá por qué el INE exige se anexen. Lo mismo se puede hacer cambiando al sujeto autorizado, en este caso la Asociación.Inexplicablemente losde MORENA en lugar de alertar a sus militantes, promueven la distribución de este formato. ¿Qué ocultan? ¿Les beneficia esa grotesca manipulación? ¿Saben los militantes quién es la presidenta de la asociación “”? ¿Por qué no cuestionan la ponzoñosa redacción que su presidenta,, se supone, propuso? ¿Quién paga sus recorridos por toda la república recolectando firmas? ( https://b-m.facebook.com/GabyJimenezGo/ Conocen su alianza con Mario Delgado, quien la hizo diputada (2018-2021) y excandidata a la alcaldía de Azcapotzalco?Si además de escudriñar el pasado de Gabriela, ( https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/ ) que se ostenta en su página como “Luchadora social, comprometida con mi comunidad y mi país”, se escarba en su relación con el dirigente nacional de MORENA, las dudas se multiplican. A continuación se sintetiza la información descubierta agrupándola en dos tiempos (antes y después del 2018) y 3 apartados (A, B, C).A) Antes del 2018, Gabriela se ocupaba con pasión en cuatro cosas: 1) Expresar su odio contra AMLO, 2) Manifestar orgullosa su amistad con Felipe Calderón, 3) Divulgar su entusiasta colaboración para con las reformas neoliberales y 4) Fungir como presidenta de la fundación “Dime y Juntos lo Hacemos” financiada por empresarios ultraderechistas relacionados con,… ¡Mario Delgado!B) En 2018, impulsada por grupos empresariales yunquistas, Gabriela, fue incorporada a MORENA como candidata a diputada.C) Desde entonces a la fecha ha desplegado una intensa campaña por doquier, se da baños de pueblo besando niños, abrazando ancianos, acogiendo a menesterosos, entregando “apoyos”, luchando por la ecología, etcétera. Eso muestra en su página de Facebook, abierta en… ¡2018!Se reivindicó, pudiera decirse; pero entonces ¿Por qué borrar de internet su pasado? ¿Cómo logró fuera aceptado precisamente su formato en el INE? Eso significa tener mucho poder… y dinero.En este espectáculo de mentiras y simulaciones, políticos morenistas y aliados de la derecha deben tener vela en el entierro: ¿Qué negociaron Gabriela y Lorenzo Córdova? ¿…un partido para Calderón? ¿Cuáles son los acuerdos de Mario Delgado con Gabriela y/o con Lorenzo? ¿Por qué MORENA miente diciendo que la firma es para ratificar el mandato al Presidente cuando éstas son sólo un requisito para SOLICITAR la CONSULTA? Bueno, también pudieran ser para solicitar el registro (ante el INE) de un partido político. ¿Será por esta razón por la que el Instituto agregó la exigencia de entregar copias de la credencial de elector? ¿Por qué promover frenéticamente la recolección de firmas con esos textos tendenciosos teniendo asegurada la ratificación del Presidente? Imposible creer les importe el ejercicio en sí mismo cuando muchos de ellos son oportunistas y mentirosos redomados.¿Alguien puede confiar que, en el caso de juntarse los 2.7 millones de firmas (3 por ciento de la lista nominal) necesarias para autorizar dicha consulta tendrán un manejo transparente? La parte sana de MORENA, fracturada y consumida por el pragmatismo, no podrá evitarlo, aunque quisiera, y seguirá actuando conforme lo ordenen los precandidatos presidenciales a través de sus facciones tribales para no desperdiciar la oportunidad de posicionarse en las 17 entidades exigidas por ley donde se recolecte el 3 por ciento de las firmas.Por otro lado, con el nivel de aprobación que tiene el presidente (68 por ciento) sólo con fraude la derecha podrían alcanzar los 18.8 millones (mayoría absoluta) de votos en la consulta del 22 de marzo próximo; siempre y cuando acudiesen los 37 millones (Art. 35, F-VIII) necesarios (40 por ciento de la LN) para darle validez vinculante.Derivado de lo anterior, puede especularse que hubo negociaciones de la parte corrompida de MORENA con la derecha salinista a cambio de posiciones y 30 monedas. Estos tramposos ganan apoyando o no la ratificación de mandato. Incluso, la revocación les redituaría PODER agregado, pues dentro de los 30 días posteriores del fallo, negociarían ($$) la designación del sustituto para concluir el periodo constitucional conforme al artículo 85.Sin importar cuál sea la postura en el caso en este juego sucio, la apatía no debe ser la respuesta ciudadana. La indiferencia no abona los surcos del cambio, nutre los autoritarismos. Hay que denunciar la descomposición del INE y la inoperancia de los partidos que sólo sirven a sus propios intereses. Urge exigir una profunda reforma política para evitar, entre otras cosas, que la consulta, el plebiscito y referéndum queden bajo control de los poderes fácticos.Sin duda la derecha tiene planes preconcebidos para GANAR aun perdiendo (oximorón). ¿Darle a Calderón su partido? ¿Posicionar a Gabriela Jiménez como precandidata a la Presidencia de la República para 2024? La idea no es tan descabellada dado el trabajo realizado con su imagen e historial desde 2018, y en virtud de que la silla presidencial, por cuestión de equidad de género, podría ya estar reservada a una MUJER.