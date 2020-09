Jueves, reunión México-Rusia por envío de 32 millones de vacunas: López-Gatell

Este miércoles, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó en su conferencia vespertina que mañana jueves tendrá una reunión con el gobierno de Rusia ante el anuncio del envío de las 32 millones de dosis de su vacuna a México.



Desde Palacio Nacional, López-Gatell detalló que todas las vacunas tienen que pasar por el análisis de riesgos sanitarios, y esta no es la excepción. Por ello, especificó, un comité recomendará a la Cofepris si es aprobada la vacuna.



Además, ante la reacción adversa que ayer se detectó en la vacuna de AstraZéneca, el funcionario dijo que en la historia de las vacunas han existido productos comprometedores, pero cuando llega a la revisión no tienen la eficacia y seguridad esperada.



Dijo además que el envío no es al gobierno mexicano, sino a una comercializadora en México, que vender productos, sobre todo diálisis.



Ayer, en la fase 3 del estudio de la vacuna candidata contra el nuevo coronavirus, que está desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford en decenas de sitios en Estados Unidos, se suspendió debido a una sospecha de reacción adversa grave en un participante en el Reino Unido.



Uno de los participantes sufrió "una enfermedad potencialmente inexplicable", informó el portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.



Vacuna rusa, con resultado alentador



La Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizó ayer que no avalará ninguna vacuna experimental sin que haya un convencimiento total de que es segura y eficaz para prevenir el Covid-19, mientras que un estudio preliminar arrojó resultados alentadores sobre el antídoto ruso.



“Le aseguro al mundo que la OMS sólo dará su respaldo a una vacuna segura y eficaz”, dijo su director General, Tedros Adhanom Ghebreyesus. La ansiedad alrededor de las investigaciones que se realizan para encontrar una vacuna para la enfermedad va en aumento ante la imposibilidad de frenar la pandemia de coronavirus.



“Para entender el poder de las vacunas es mejor ver el historial de las vacunas utilizadas en las últimas décadas”, expresó.