Juez definirá si se mantiene o no veda contra hidroeléctricas en Cuenca de La Antigua

La abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Jimena Ramos, indicó que está próxima a celebrarse la audiencia constitucional para que las comunidades cercanas a la Cuenca de La Antigua reciban una resolución luego de haber interpuesto un juicio de amparo ante el Poder Judicial Federal para evitar que se instalen hidroeléctricas en esa región, luego del levantamiento de la veda que protegía esos afluentes.



Indicó que por el momento, sólo se obtuvo la suspensión, sin embargo, están a la espera de una resolución definitiva ante el recurso de amparo.



“Las comunidades presentaron un amparo para tratar de decir que el levantamiento de la veda es inconstitucional porque la gente no participó durante el proceso, no se les consultó, no se presentó información adecuada ni actualizada, debido a que los estudios que se hicieron sobre disponibilidad de agua en la región son de 2011 y una de las razones para levantar la veda es que hay suficiente agua para proteger sólo el 55 por ciento y el 45 se puedan otorgar concesiones para cualquier tipo de actividad y las comunidades no estuvieron de acuerdo”, abundó.



Entrevistada, lamentó que la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en lugar de apoyar a los pueblos, han estado presentando recursos legales para obtener una resolución a favor del levantamiento de la veda.



“El juicio se presentó en julio de 2018, hubo una suspensión del decreto y CONAGUA no podía entregar concesiones, pero litigó en contra de esto y el Tribunal Colegiado de Boca del Río decidió revocar la suspensión, pero se interpuso nuevamente y CONAGUA ya no puede entregarlas en lo que se ventila el juicio. CONAGUA y SEMARNAT, desafortunadamente fueron quienes firmaron los estudios y han presentado recursos en vez de darle la razón a los pueblos en defensa del agua”, detalló.



Adelantó que en caso de que la sentencia no beneficie a las comunidades, se interpondría un recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados o ante la Suprema Corte de Justicia.



“No sólo es evitar el proyecto de la hidroeléctrica sino cualquier otra empresa, pues las cuencas están amenazadas por la planta de Nestlé y la siembra de monocultivos; existe un riesgo si se abren las concesiones para que vengan empresas”, concluyó.