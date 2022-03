Juez determina sobreseer amparo promovido por Dirigente de MC Veracruz

Al no existir materia para continuar adelante con el juicio, un juez federal determinó dar por concluido el amparo promovido por Sergio Gil Rullán, líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz.El político había buscado ampararse contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra emitida por algún juez de control con sede en el penal de Pacho Viejo y otras autoridades en territorio veracruzano.Sin embargo, aunque en un principio el amparo le fue concedido por una garantía económica superior a 6 mil pesos, finalmente determinó sobreseer.En la sustanciación del juicio, se encontró que Gil Rullán buscaba protegerse contra una cantidad considerable de autoridades, aunque algunas no estaban enunciadas de forma correcta.Durante el desarrollo del proceso se solicitaron los informes justificados pero al cabo de tres meses, el juez federal determinó sobreseer, posiblemente porque no se ha emitido orden en su contra.Finalmente esta semana ordenó su archivo permanente en vista de que no hay asunto pendiente por desahogar.