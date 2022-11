Juez Federal cancela 4 de 24 concesiones mineras en Actopan y Alto Lucero

Un juez federal frenó cuatro de las 24 concesiones que el Gobierno Federal había concedido a mineras para explotar recursos de Actopan y Alto Lucero, en la entidad veracruzana; por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) dio marcha atrás a otro proyecto de la minera Caballo Blanco.En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que en el caso de las primeras cuatro concesiones, el 22 de septiembre se obtuvo la suspensión definitiva para frenar los trabajos que autorizó la Secretaría de Economía (SE).La acción deriva de un amparo interpuesto el 25 de agosto por los habitantes de la zona “quienes consideran seriamente vulnerados sus derechos humanos a la vida digna, a un medio ambiente sano, al acceso al agua y a la participación en la toma de decisiones por la existencia de las concesiones mineras y con ella, la posibilidad latente de realización de esta actividad extractiva”, señala el comunicado.En la promoción del amparo, se destacó el interés legítimo de los habitantes de las comunidades y su autogestión para determinar qué y quiénes quieren ser como comunidades y familias.Además, de que se recriminó que la minería es una amenaza al derecho al agua, ya que debido a la explotación de los recursos hídricos que requiere, deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad ante la crisis hídrica y climática existente.CEMDA informó también que el 8 de septiembre la SEMARNAT metió freno al proyecto “Exploración mediante barrenación a Diamante Caballo Blanco 1”, el cual había sido promovido por la empresa Minera Caballo Blanco, S.A. de C.V.Ello porque dicha solicitud fue basada en un informe preventivo y no mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), como establecen la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SERMANAT-2020, la cual señala que no es posible realizar el tipo de actividades promovidas por el proyecto en la zona climática cálida que predomina en la región.El Centro precisó que respecto de las suspensiones para los 20 restantes proyectos mineros donde no ha habido manifestación de jueces federales, se espera que en las siguientes semanas sean definidas.Sin embargo, también destacó que la Secretaría de Economía ya interpuso los respectivos recursos para echar abajo las determinaciones del órgano jurisdiccional federal, aunque llamaron a la autoridad a mantener la protección de los derechos humanos de las comunidades.Aun con ello, CEMDA indicó que la organización y las comunidades están contentos y celebran la suspensión definitiva de las cuatro concesiones así como la negativa al proyecto minero de Caballo Blanco, “acciones que representan un precedente importante en el resguardo de los ecosistemas y su vínculo con las personas que habitan en esta región”.“La organización colectiva como forma para defender la importancia socioecológica de este territorio único ya está logrando importantes éxitos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, por lo que hacemos una invitación a las personas, comunidades y organizaciones interesadas a sumarse y solidarizarse con esta causa”, enfatizan.