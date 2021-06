Juez Federal deja sin efecto vinculación a proceso de Extesorera de Jamapa

El auto de vinculación a proceso dictado en contra de María Aurora Pérez, extesorera del Ayuntamiento de Jamapa, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, violó sus derechos humanos, por lo que deberá ser dejado sin efectos y dictarse una nueva resolución, así lo determinó un Juez de Amparo del Poder Judicial de la Federación.



En la sentencia del Juicio de Amparo 658/2020, el Juez Cuarto de Distrito en Veracruz resolvió que el auto de vinculación a proceso dictado el 10 de noviembre de 2020 por una Jueza de Control del Puerto de Veracruz en contra de María Aurora Pérez fue ilegal y violatorio de su derecho a la seguridad jurídica, pues sin motivar su resolución decidió someterla a proceso penal, imponiéndole dos años de prisión preventiva.



De acuerdo con la resolución, la Jueza de Control Ángela Peralta no estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos que se le atribuyen a la extesorera de Jamapa, es decir, cuándo, cómo y dónde habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado.



Incluso, el Juez de Amparo señala que el actuar de la Jueza de Control dejó a la acusada en un estado de indefensión e incertidumbre, pues durante la audiencia, la Jueza no señaló con qué pruebas acreditó la probable participación de la exfuncionaria en los hechos que le atribuye la Fiscalía General del Estado (FGE).



Al respecto, el Juez Federal resolvió que las “irregularidades hacen patente la violación de los derechos fundamentales, dejando en estado de indefensión a la aquí quejosa, al no permitirle conocer de forma clara con qué datos de prueba se acredita su probable participación en la comisión de los delitos que se le imputan, ni los motivos por los cuales se consideraron dignos de valor demostrativo”.



Asimismo, que “resulta indudable que el auto de vinculación a proceso por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado reclamado no satisface los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cual crea en la aquí quejosa un estado de incertidumbre e indefensión al no poder conocer con claridad la razón por la que se indica que se apreció la existencia de los hechos que la ley califica como delitos que se le imputan, así como su probable participación en la comisión de los mismos”.



Ante la violación de los derechos humanos de la exfuncionaria municipal, el Juez Federal ordenó dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el 10 de noviembre de 2020 y, en su lugar, dictar una nueva resolución en la que se subsanen las irregularidades cometidas por la jueza de Control, Ángela Peralta.



La extesorera de Nautla, María Aurora Pérez, fue detenida por la Fiscalía General del Estado el 4 de noviembre de 2020, junto con el entonces Director de Obras Públicas municipal, por presuntamente solicitar “moches” a 18 beneficiarios del programa social “Cuartos dormitorios”, implementado por el Ayuntamiento.



Apenas 7 días después de las detenciones, el 11 de noviembre de 2020, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa perredista del municipio de Jamapa, fue asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, luego de que fuera secuestrada por un comando armado cuando salía de su domicilio.



Posteriormente, el 25 de enero de 2021, también fue detenido el esposo de la Alcaldesa asesinada, por su supuesta participación en los hechos de corrupción presuntamente llevados a cabo por la extesorera del Ayuntamiento junto con el exdirector de Obras Públicas.