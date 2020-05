Julen demanda al Congreso local indagar supuestas obras “fantasma” en SEV

El senador panista Julen Rementería del Puerto acudió al Congreso del Estado a solicitar que los diputados avalen una auditoría en tiempo real a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para investigar la entrega de obras a empresas “fantasma”.



Dijo que se debe de revisar cuántas obras inconclusas hay, qué empresas están inmiscuidas en los 434 contratos que la dependencia presume la dependencia, pues hay proyectos que ya superaron el plazo establecido y no se han terminado.



Comentó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador confía en la honestidad de la administración de Cuitláhuac García, la LXV Legislatura veracruzana no tiene ningún impedimento en revisar si hay corrupción en las obras que está evidenciando.



El Senador explicó que dio cuenta a la Contraloría General del Estado para que inicie una investigación correspondiente y señaló que al tratarse de una “noticia criminal” tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR) pueden intervenir.



“A ver si es cierto que son tan transparentes, tan honestos y que realmente quieren ser diferentes inicien por revisar la gestión de quienes están hoy al mando del Gobierno y puedan cerciorarse de si se hicieron o no las obras, si se hicieron a tiempo, de calidad”.



Añadió que de las 434 obras que se tienen en la lista que el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, presumió haber realizado en 2019, solo hay 281, y al menos tres de ellas fueron entregadas a empresas inexistentes o fachada, de ahí que no se cumplimentaron.



Rementería del Puerto retó a la mayoría de MORENA en el Congreso para avalar la auditoría en tiempo real al programa de obra de la SEV y que ordene al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que la inicie cuanto antes las revisiones.



