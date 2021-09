Julen nos timó, no nos dijo que nos reuniríamos con líder de Vox: Senadora

La senadora de la República, Indira de Jesús Rosales San Román, afirmó haber sido timada por su homólogo Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada de Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión; con la convocatoria a la reunión que sostuvieron con Santiago Abascal, líder del partido español de ultraderecha Vox.



Y es que aseguró que la invitación que le giró el líder de su grupo parlamentario no señalaba con quién sostendrían el encuentro, que ha sido duramente criticado y el cual ya fue calificado como “un error” por el propio Rementería del Puerto.



“Desafortunadamente como senadora del PAN fui convocada a una reunión por parte del Grupo Parlamentario, el senador Julen Rementería, sin informarnos quienes serían las personas que estarían presentes en la reunión”, expresó en entrevista previa a la reunión de consejeros de Acción Nacional (PAN), con miras a la renovación de la dirigencia estatal.



Rosales San Román aseveró que no está de acuerdo con los principios ideológicos de Vox, cuyo presidente estuvo en el Senado para la firma de la ‘Carta Madrid’ en contra del avance del comunismo.



“De ninguna forma estoy de acuerdo con los principios de Vox, tengo muy claro que siempre lucharé a favor de la democracia, a favor de las libertades y de los Derechos Humanos. Lo he venido haciendo y mi trabajo legislativo lo respalda”, aseguró.



Añadió que el PAN es un partido que no es extremista, “y que en todo caso nuestro símil en España es el Partido Popular (PP)”.



“Repito, yo no tengo ninguna alianza con Vox. Desafortunadamente no fuimos informados de con quienes se estaría teniendo una reunión y creo que lo más importante es que seguiremos trabajando por la democracia de nuestro país”, reiteró la parlamentaria.



Por otro lado, calificó como “irónico y contradictorio” que la administración de Andrés Manuel López Obrador no quiera inmunizar a los menores de edad, pero sí esté regalando vacunas a otros países; reiterando que su bancada ya pidió que los niños y adolescentes reciban el biológico.



“En el Senado de la República lo senadores del PAN ya hicimos la solicitud de que sean los menores de edad, quienes también sean vacunados, lo importante es que COFEPRIS ya autorice las vacunas correspondientes y ya ha autorizado algunas y no existe ninguna limitación para que el Gobierno Federal adquiera estas vacunas para los menores de edad”, enfatizó.