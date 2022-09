Junta de Conciliación en Coatzacoalcos prefiere a Elektra; denuncian corrupción

A 8 años de haber sido despedido injustificadamente de Elektra, perteneciente a Grupo Salinas, Armando Molina Montero, quien teme estar en sus últimos días de vida, denunció corrupción en la Junta de Conciliación en Coatzacoalcos, a la que acusa de beneficiar a la empresa con tal de no pagarle lo que por ley le corresponde.Señaló a la presidenta de la Junta número 15, Selene Guzmán Mathuzima, quien ha preferido velar por los intereses de la empresa de Ricardo Salinas, antes que por los trabajadores que acuden a ella en busca de soluciones laborales.Fue en 2014 cuando el señor Armando fue despedido injustificadamente e inició el proceso correspondiente para reclamar sus pagos, no obstante, las autoridades solo le han puestos trabas y hasta ahora siguen sin pagarle la cantidad aproximada de 2 millones de pesos.El abogado, Fausto Vicente Torres Pérez, aclaró que su cliente se ha dado por vencido, sin embargo, espera que el caso, al ser ventilado en medios, pueda ser resuelto pues don Armando no tiene con qué solventar sus gastos."Ante la situación en que está dice que no le queda otra salida porque se va a morir, pero lo quiere dar a conocer para que quede constancia de su situación. Él fue gerente distrital de Grupo Salinas desde Cárdenas hasta Matías Romero en abril del 2014 y ahí empieza su lucha en Conciliación. En un año sí avanzó porque la empresa no respondió y cuando se está a punto de ejecutar el laudo, la empresa promueve amparo y pide nulidad de todo. En ese tiempo entra la licenciada Selene como presidenta y estando ella La junta se excede al dar el amparo a Grupo Salinas, Banco Azteca y Ricardo Salinas y no solo al outsourcing que pagaba la nómina", dijo.Relató que en todo este tiempo han realizado artimañas para "empantanar" la carpeta y por ello don Armando se enfermó, su familia lo abandonó y ahora no tiene ni empleo ni dinero.Al ventilar la situación esperan que esto llegue a la autoridad permanente y ayude a que la corrupción sea eliminada del caso y se logre pagar la deuda que se mantiene con el señor Armando.