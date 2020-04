Jurisdicción Sanitaria de Coatzacoalcos recibe 15 llamadas al día por dudas de coronavirus

El área de epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria número 11 recibe diariamente hasta 15 llamadas de personas que tienen dudas sobre los síntomas del Coronavirus o creen tenerlo, confirmó la coordinadora de epidemiología, Lili de los Santos Sevilla.



Y es que la Jurisdicción puso un número de atención a la población que crea estar contagiada para orientarla y darle los pasos a seguir en caso de que todo apunte a que sí es probable que tenga COVID-19.



La epidemióloga reveló que actualmente los pacientes que parezcan probables, o incluso aquellos que sólo presenten un cuadro gripal están siendo enviados a aislamiento para evitar exponer a la gente a su alrededor, además dijo que no a todos se les practican las pruebas.



“Todos los que son sospechosos ambulatorios los contactamos vía telefónica. Escuchamos qué es lo que tienen, se les pide aislamiento domiciliario. A estos pacientes no se les toma muestras aunque sean sospechosos. La indicación ahorita es que cualquier padecimiento respiratorio, desde una gripe, hasta un sospechoso de Coronavirus porque tiene todos los síntomas, se le debe de indicar aislamiento domiciliario”, comentó.



Resaltó que actualmente cualquier persona que llegue a las unidades de salud se les está dando la atención sin importar si tienen IMSS, ISSSTE o PEMEX.



Detalló que de acuerdo a las indicaciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, a partir de esta semana inicia el monitoreo por unidades centinelas y aseguró que la Jurisdicción Sanitaria cuenta con tres.



“Y cada que llega un paciente derechohabiente a una unidad de la Secretaría de Salud, la obligación es atenderlo porque ya está ahí, para evitar que el paciente ande de un lado a otro; aunque no me tocaba lo tengo que atender, orientarlo, darle tratamiento sintomático. Tiene que estar en aislamiento en su casa ese paciente”, finalizó.