Justicia en Veracruz es “omisa y mediocre”; Monreal va por derogar ultrajes

Al advertir que la justicia en Veracruz es “omisa y mediocre”, el senador de MORENA, Ricardo Monreal Ávila, informó que solicitará formalmente al Congreso de Veracruz derogar el delito de ultrajes a la autoridad, por el cual “cientos de personas” están presas injustamente.“Hasta cuándo el Poder Legislativo local se mantendrá omiso para abrogar este delito, de manera personal como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado haré un exhorto, una petición formal a la pluralidad del congreso de Veracruz para que antes de que concluyan sesiones ordinarios o en periodo extraordinaria deroguen este ominoso y absurdo delito”.A través de sus redes sociales, el senador criticó que pese a que un juez federal determinó la liberación inmediata de seis jóvenes detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en septiembre pasado, no han sido liberados.Lo anterior, porque el juez local salió de vacaciones y la jueza suplente se excusó diciendo que no conocía el caso, lo cual dijo es desacato a la resolución de un juez federal.“Vaya justicia local que tiene la población veracruzana, omisa, mediocre, no lo merece este pueblo tan extraordinario (…) El juez de control a pesar de tener pruebas suficientes de la inocencia de los jóvenes no se atrevió a liberarlos, convirtiéndose en un cómplice cómodo del autoritarismo. El juez federal resolvió como era lógico ordenar su liberación por falta de pruebas y por violaciones flagrantes derechos humanos ,otorgó 72 horas para que fueran puestos en libertad; sin embargo, el juez de control local salió de vacaciones. La jueza que en su lugar actúa, dado que se trata de materia penal, se excusó y alegó desconocimiento del caso”.A raíz de ello, el morenista opinó que el el juez federal debe acusar de desacato a los jueces locales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe actuar de inmediato par exigir la liberación de los jóvenes y de todos quienes padecen esta prision y reparar el daño.“No dudo nada, así se las gastan ese tipo de autoridades, de que salen y les vuelven a maquinar otro delito, como una especie de vendetta para decirle ‘para que aprendas’ y no te pongas contra la autoridad’. Se tiene que pensar en que familiares o personas agraviadas denuncien penalmente por abuso de autoridad a cualquiera que haya cometido este exceso y a la reparación del daño y los perjuicios que les causaron”.Monreal Ávila insistió en que la aplicación de esta media representa un abuso de poder, persecución política, arbitrariedad y violación flagrante a los derechos humanos.