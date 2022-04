Juzgado Sexto en Nogales no sirve y el espacio es insuficiente, lamentan

Un mayor gasto para los imputables y abogados, falta de lugares para estacionamiento y espacio insuficiente es lo que ha representado el traslado del Juzgado Sexto a sus nuevas instalaciones en Nogales, aseguran litigantes.Armando Vázquez Garibay, abogado postulante radicado en Córdoba, considera este traslado un error garrafal de las autoridades estado, con trasfondo político.“Desafortunadamente estamos pagando el costo de una política ratonera del partido en el poder”, sostuvo, y agregó que los gastos para ellos se han duplicado y esto repercute económicamente en sus clientes, por lo que no se está privilegiando el sentido común y “esto hace pensar en manos de quién estamos”.En esto coincidió el secretario del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, quien indicó que venir a este lugar sólo hace ver lo que siempre se dijo: que el espacio es insuficiente y que no hay los servicios que se necesitan.Detalló que no hay módulo de cobranza, el Banco Bienestar aún no funciona, además de que las tiendas departamentales no realizan los movimientos que se requiere.A final de cuentas, expresó, quienes tienen que hacer trámites pasan por un verdadero calvario, pues les sale mucho más caro estar tomando un autobús hasta cuatro veces.Agregó que en los primeros días hubo un caos porque pareciera que a los agentes de Tránsito les dieron instrucciones para llevarse todos los vehículos mal estacionados en el entorno y las grúas se los llevaban.A pesar de que la mayoría de esos problemas se vaticinaron, “a la autoridad le valió un reverendo cacahuate” e hizo lo que quiso, concluyó.