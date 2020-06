Karime Macías no es “villana”, la persiguen yunistas en Fiscalía de Veracruz: Abogado

Aunque en el imaginario colectivo de los veracruzanos, el nombre de Karime Macías Tubilla es el de una “villana”, toda esa percepción fue creada, fabricada e impulsada con recursos públicos por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así lo asegura su abogado defensor, Marco del Toro Carazo.



Cambiar esa percepción “es muy, muy difícil”, puntualiza el apasionado penalista egresado de la Universidad Panamericana que decidió dedicarse a esta rama del Derecho desde su juventud, “pero la vamos a cambiar cuando demostremos que esto fue fabricado y cuando llevemos a juicio a quienes la acusaron de manera alevosa, indebida, ilegal, abusiva. Eso es lo que debe de pasar en una sociedad democrática”.



Acusó que en la Fiscalía General de Veracruz —a pesar del nuevo gobierno morenista—, siguen operando yunistas enquistados y son ellos quienes pretenden seguir con el montaje, fabricando pruebas, lo cual les resultará muy difícil, no solo porque no han logrado convencer a las autoridades británicas, sino también porque el Poder Judicial federal está haciendo lo correcto, porque “en términos generales es de lo más confiable que tenemos y de lo más rescatable que tiene el país”.



En entrevista vía Zoom hasta la Ciudad de México, le insisto en esta percepción que existe sobre Karime Macías Tubilla.



—Nadie pone en duda que Veracruz sufrió un saqueo histórico en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. El exgobernador está en la cárcel y ya fue sentenciado, pero en el caso de Karime Macías, la gente cree que es culpable, que fue cómplice, que fue la mente maestra, sólo por haber sido esposa del entonces Gobernador. ¿Qué me podría decir al respecto?



“Yo creo que no debemos de mezclar la gimnasia con la magnesia. Ella nada tuvo que ver con estas operaciones ni con las conductas que le puedan haber atribuido a su marido. Ella, hay pruebas, incontrovertibles, de que ella no tuvo ninguna participación en estos hechos. Hay pruebas incontrovertibles de que ella es una víctima de una persecución y que le crearon una imagen ante la sociedad, de villana. Si estuviéramos en otras épocas le estarían cortando la cabeza o ya la hubieran quemado en una hoguera”, indica.



“El problema está en que se generó esa percepción. La pregunta es, ¿las percepciones son realidades? Muchos periodistas dirían, la percepción es realidad, para efectos periodísticos, pero no para la verdad. La verdad es que a ella le están acusando de manera indebida, con pruebas que no construyen una acusación en su contra. Si otros cometieron delitos, si otros hicieron empresas fantasma, si otros se valieron de empresas fantasma en el DIF, que sean castigados, pero no una persona que nada tuvo que ver en ello”.



“Tan injusto es el robarse el dinero del pueblo como que fuera sentenciada una persona de haberlo robado sin haber cometido conducta alguna. Eso sería terrible. Lo correcto, lo que debe de suceder es que se castigue a los responsables, a quienes hayan incurrido en esas conductas, no a ella. Si ella hubiera cometido una conducta de esa naturaleza ya habría pruebas”.



“Usted bien lo comentó, que tuvo oportunidad de ver un documento en donde el Gobierno inglés decía: bueno, es que no hay elementos y que eso está motivando que la Fiscalía en Veracruz, por conducto de yunistas, esté pretendiendo construir una acusación a base de cenizas. Bueno, eso no lo vamos a permitir. Que se castigue a los responsables, sí, que se castigue a una inocente, jamás”, señala contundente.



—¿Es posible revertir esta imagen negativa, esta percepción, y lograr la verdad jurídica?



“Es muy difícil, muy, muy difícil. En México, de manera sistemática, se presentan algunos personajes ante la opinión pública como villanos. Se dice que hicieran a, b, c. En Veracruz incluso se utilizaron por parte del Gobierno del Estado promocionales espectaculares en donde aparecía la foto de ella. Todo ello en contra de la presunción de inocencia. Por ese bombardeo mediático que se dio es muy difícil de cambiar la opinión de la gente”.



“Si yo ahorita le pregunto a un taxista en Veracruz, a un comensal tomando café en Veracruz, oiga, ¿qué fue lo que ella hizo?, todos me van a contestar: No, pues se robó millones; pero ella ¿participó o cómo le ha constado que ella se llevó dinero? No, pues porque se robó millones”.



“Bajo esas lógicas es muy difícil en el imaginario colectivo cambiar esa realidad y esa percepción”.



“La vamos a cambiar, efectivamente la vamos a cambiar, porque estamos demostrando que todo esto fue fabricado y cuando se demuestra que algo fue fabricado hay responsables y culpables. Cuando podamos llevar a juicio a esos culpables entonces la gente va a decir, ah caray, entonces lo que nos dijeron fue mentira. Y había responsables que hicieron esta imputación de manera alevosa, indebida, ilegal, abusiva. Eso es lo que debe de pasar en una sociedad democrática”.



—¿Cuál es el estatus jurídico actual que enfrenta el proceso legal de la señora Karime Macías Tubilla?



“Yo partiría de la base de que la señora Karime Macías no ostentó jamás un cargo público en el Gobierno del Estado de Veracruz, sino un cargo meramente honorífico, como esposa de un Gobernador, de quien eventualmente se separó y se divorció y que fue absolutamente ajena a cualquier tipo de manejo financiero en la entidad o de cualquier manejo administrativo del DIF”.



“Partiendo de esa premisa, en el Gobierno anterior del exgobernador Yunes pues se gestó una especie de cacería absolutamente ilegal con un cúmulo de pruebas, también ilegales, que dieron lugar al libramiento de una orden de aprensión en su contra que hoy se encuentra vigente, aunque consideramos que es una orden de aprensión abiertamente inconstitucional”.



“Ahora bien, al encontrarse la señora Karime Macías en Reino Unido, el Gobierno federal inició las acciones para efecto de solicitar, como ocurre en estos casos, un procedimiento de extradición”.



“Este procedimiento de extradición yo lo visualizo como un acto heredado por el Gobierno Federal actual, en donde el fundamento de las imputaciones no deriva del Gobierno Federal actual sino de un Gobierno que insisto, generó una acusación absolutamente impropia, indebida, ilegal y propia de una cacería de brujas”.



“Hoy el Gobierno de Veracruz, el actual, pues existe un Gobierno democrático en Veracruz, pero que subsisten algunos funcionarios heredados de administraciones anteriores que siguen moviendo este asunto de manera indebida y por consiguiente el día de hoy la señora Macías Tubilla enfrenta un procedimiento de extradición en Inglaterra”.



—¿De qué se le acusa? Antes de pasar a los detalles de esto que me refiere usted y del papel de la Fiscalía del Estado de Veracruz, concretamente ¿cuál es la acusación de esta orden de aprensión que tiene?



“Concretamente se le acusa del delito de ‘fraude’, y eso tiene una primera consecuencia, porque ni siquiera el Gobierno veracruzano que la acusó, que fue el Gobierno de Yunes, pudo determinar que ella era un servidor público, si no la hubiera acusado de peculado”.



“La acusan de fraude, de haber desviado supuestamente recursos del DIF para una serie de empresas ‘fantasma’ que ella ni conoce, ni tiene nada que ver con ello. Su función era la de una mujer casada con un Gobernador, con un cargo honorario, sin toma de decisiones”.



“No hay un solo documento, no hay una sola transferencia bancaria, no hay un solo depósito en una cuenta de ella o de personas relacionadas con ella o incluso con su exmarido. Es decir, se plantea un fraude absolutamente aberrante. Esa es la acusación particularmente que se le está realizando”.



—Tuve acceso a algunos documentos en donde en efecto la actual administradora DIF estatal, dice que Karime Macías no recibió ningún recurso ni tenía facultades para realizar contratos de insumos con empresas… ¿Estamos ante algo como usted lo ha dicho, maquinado, elaborado, ante una ficción jurídica?



“Sin duda alguna. Se trata de una acusación absolutamente ilegal que puede rayar ya en lo delictivo, en un abuso de autoridad, en un abuso de poder, porque ¿cómo pueden acusar a alguien de un fraude, cuando no hay un aumento en su patrimonio? El fraude exige de un engaño, que tampoco hay”.



“Para que haya un engaño tiene que haber conducta y para que haya conducta tiene que haber participación. Si la señora Macías no tuvo ninguna participación en estos hechos no pudo haber incurrido en un engaño, tampoco se le imputa el que ella se haya valido de otros para llevar a cabo una conducta ni tampoco hay elemento alguno, si quiera insinuado que así lo refiera”.



“Hay una sola declaración en su contra, de una persona, el señor Nemi, a quien se le presionó para firmar una declaración que ni siquiera la inculpa de manera directa en forma alguna y que desde luego es una prueba ilícita en tanto que fue obtenida bajo presiones”.



—Como reportero, a mí en lo particular me preocupa, porque si esto se hace con la exesposa de un Gobernador ¿qué no se puede hacer con un ciudadano común? Cualquiera de nosotros podríamos estar ante una ficción jurídica o falsas acusaciones.



“Así se utiliza. Ese es el problema. Para que México consolide una democracia sólida, uno de los factores determinantes es el Estado de Derecho. El presidente de la República ha dejado bien claro que se debe de atacar la corrupción y ese es un gran paso”.



“Parte de la corrupción va alrededor de los esquemas de justicia y los esquemas de justicia no se rompen cuando un personaje como el caso de la señora Karime, gana un juicio y la gente dice, no bueno, seguramente dieron dinero y empiezan a surgir una serie de dudas”.



“No, el Estado de Derecho surge cuando no hay autoridades que acusen ilegalmente a otros ciudadanos. Sea un personaje público o no. Y como usted bien dice, cualquier ciudadano puede ser víctima de una de estas circunstancias”.



“Una persona que tiene un choque y que no tuvo la culpa y de repente llega ante el ministerio público y los peritos ya hicieron todo el esquema de que en realidad sí tuvo la culpa el que era la víctima. Eso pasa todos los días en el país. En ese nivel y en muchos otros más”.



“Entonces, lo que tenemos que empujar como sociedad y en mi caso como abogado defensor, es que esto no pase. El que un gobernador como Yunes no pueda salirse con la suya solamente porque usó el presupuesto público para difamar y generar una percepción pública incorrecta”.



—Hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, refiriéndose al caso, que él no va a ser tapadera de nadie, pero que tampoco permitirá que se fabriquen delitos, como lo hizo Yunes Linares.



“Eso es algo que todos los mexicanos hemos estado esperando durante muchos años, el que se asuma desde la Presidencia de la República una postura equitativa. Ni voy a fabricar villanos ni tampoco voy a esconder los malos manejos de ninguna persona y menos de aquellos que manejan dinero público, que no era el caso de Karime, Karime no manejaba dinero público, Karime no tomaba decisiones”.



“No puedo llegar al extremo de decir que su postura era decorativa, porque sería una injusticia hacia ella, porque ella sí acudía a los eventos y generaba todo lo que hace una persona que está dentro del DIF tratando de apoyar a sus semejantes, pero ella ni compraba ni vendía, ni rentaba ni firmaba contratos, ni los revisaba”.



“Es más, no hay una sola prueba de que se le haya sometido a cualquier contrato con empresas fantasma y que ella haya dado una aprobación de manera conjunta o colegiada, ni mucho menos individual”.



—¿Cuál es el papel de la Fiscalía de Veracruz? ¿Siguen ahí, infiltrados, los yunistas?



“Así es. Yo creo que cuando presentemos las denuncias correspondientes, la señora Fiscal va a darse cuenta de que hay algunas gentes que tienen una trayectoria y que se quedaron en su institución y que están obrando, no para los intereses de esta Fiscalía, que debe ser autónoma, ni mucho menos para el gobernador actual, sino para el gobernador anterior y eso no se debe de permitir”.



“Sí, desde luego que lo vamos a denunciar, lo haremos público en su momento, se van a presentar las denuncias correspondientes por estos abusos en los que han incurrido”.



“Si uno ve en Inglaterra el caso, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea a una señora, primera dama de un gobierno estatal, que supuestamente distrajo fondos y cometió un fraude al estado, con recursos, a través de empresas fantasma”.



“Bueno, no hay un contrato, no hay dinero que se haya llevado por ella, no hay participación de ella en ninguno de los hechos, entonces eso no puede resistir un sistema de justicia adecuado”.



“¿Qué hicimos ahorita? Promovimos un juicio de amparo en contra de los actos de investigación en Veracruz que pretenden, ‘supuestamente’ perfeccionar la extradición en Inglaterra pero que lo están pretendiendo hacer, hasta donde tenemos noticia y con algunos elementos de prueba que pronto haremos públicos, a la mala”.



“Otra vez pretenden presionar, obtener pruebas para tratar de construir una verdad inexistente. Por eso nos amparamos y ahí surge… Nuestro objetivo era ampararnos por ese hecho. Curiosamente también pedimos la suspensión y nos fue concedida y fue concedida para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, que no se lleve a cabo la extradición”.



“La Fiscalía General de la República, actuando adecuadamente y como debe de ser, promovió un recurso de queja contra esa resolución y el Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal resolvió confirmar la concesión de la suspensión”.



“Sin embargo, el Cuarto Colegiado puso algunas cuestiones que me parece que confunden. Puso algunos párrafos en donde dice que la suspensión está dada para que no sea extraditada de México al extranjero. Bueno, esa es la diferencia entre lo que se llama extradición activa y pasiva”.



“Lo cierto es que nosotros jamás falseamos en la demanda. En la demanda nosotros dijimos, se trata de una extradición en el extranjero y la Ley de Amparo no prevé ningún distingo entre la extradición activa y pasiva. De ahí que nosotros consideramos hoy que esa suspensión se encuentra vigente. Obviamente esperaremos los informes que tienen que rendir las distintas autoridades y veremos cómo lo rinden y qué posición asumimos como defensa”.



“Lo que nosotros quisimos hacer con este juicio de amparo y eso se logró y ya está en trámite, es frenar actitudes de la fiscalía veracruzana en donde pretendan construir nuevos elementos de prueba, a base de presiones, a base de ilegalidades. Eso no lo vamos a permitir”.



—¿El Poder Judicial de la Federación está actuando correctamente?



“Yo creo que sí. Si no confiamos, como abogados, en los poderes, sería terrible. Me han tocado, excepcionalmente casos, en donde veo cosas turbias dentro del Poder Judicial federal, tan es así que ahorita han hecho unas limpias en el Poder Judicial y las siguen haciendo, pero en términos generales es de lo más confiable que tenemos y de lo más rescatable que tiene el país”.



“Cosa muy distinta, y perdón que lo tenga que decir, las autoridades judiciales en Veracruz, que también mostraron, en este asunto, algunos manejos como si fueran coadyuvantes del gobierno de Yunes y eso no puede suceder ni en ese Estado ni en ningún otro. Los poderes deben de ser independientes y autónomos. Eso no se ha logrado construir con eficiencia en México”.



—Abogado, tuve acceso también, a un intercambio epistolar entre la FGR y la Fiscalía de Veracruz. La FGR decía que las autoridades británicas no estaban convencidas de las acusaciones que estaban haciendo las autoridades de Veracruz.



“Sí, vi alguna publicación que se hizo sobre el particular. Yo lo que quisiera comentar es que no tenía acceso a esa información. Sí la vi, sí pude después ya empaparme de su existencia y creo que es lo correcto”.



“En Inglaterra, yo me imagino, no lo puedo afirmar categóricamente, pero jurídicamente sí es que las autoridades en Inglaterra deben decir: ok, esta señora está acusada de un fraude, ¿a quién engañó y cómo fue su engaño? No, bueno, pues ella no engañó. ¿Bueno, entonces qué hizo? Bueno, es que se valió de otros. Bueno, entonces ¿de quién se valió? ¿Me puede usted demostrar alguna prueba de quién se valió? Bueno sí, tenemos el testimonio del señor Nemi”.



“¿Nada más tienen eso? Un testimonio que ni siquiera dice eso. Oiga, entonces, acredítenme que de ese dinero que se desvió del DIF fue a dar algo a ella, a sus familiares, a alguien. No, pero no fue a dar con ella. Bueno, entonces explíqueme cómo me pude venir a pedir una extradición por fraude”.



“El Derecho tiene que ser lógico. Si no fuera lógico, si no fuera de sentido común, ningún ciudadano podría cumplirlo, tendrías que ser un erudito para cumplir la ley y yo creo que el Derecho debe de ser entendible por cualquier persona, sea su grado de educación o socioeconómico el que fuere”.



“Todos debemos de entender la ley y la ley es lógica. Nadie puede estar acusado de fraude si no engañó, si no participó, si no tuvo beneficio. La gente diría: ¡pero cómo diablos no obtuvo beneficio si vivía como reina en Inglaterra! Esa fue otra historia que creó Yunes, en donde sacaba mapas y decía aquí están estas tiendas famosas alrededor y entonces debe de estar gastando millones”.



“A mí me consta y lo he dicho. Hoy lo digo con ustedes, lo dije en otra entrevista, que Karime vive verdaderamente al día, que ir al cine, lo dije en alguna ocasión, es casi como día de fiesta. Ella no es el ex gobernador, ella es la ex esposa de un ex gobernador. Ella no tuvo nada que ver con estos manejos y es una tristeza y un ataque al género femenino que se hayan ensañado de ese modo”.



—Puntualizo sobre este tema, abogado. No se está defendiendo lo que hizo el exgobernador ni la existencia de empresas fantasmas, lo cual ya fue demostrado legalmente, esos son temas aparte ¿no?



“Yo creo que cuando se comete un delito y se imputa a personas, debe de imputarse a las personas que realmente tuvieron que ver con la comisión del delito. Si se acusa a una persona de homicidio porque iba pasando por la calle cuando se dio la balacera y lo acusan de haber sido parte del grupo delincuencial que incurrió en ese homicidio, es una injusticia”.



“Yo no puedo calificar, ni es mi papel, el calificar la conducta de personas a quienes no defiendo, lo que sí estoy convencido es que si hubo delitos en este asunto ella es absolutamente ajena”.



“Si hubo empresas fantasma que castiguen a los responsables de esas empresas fantasma. Es más, como país y como nación y yo creo que como estado, en Veracruz todos queremos que ese tipo de conductas no ocurran, que nadie se robe el dinero de la gente, el dinero del pueblo, pero entre eso y acusar a una persona que nada tiene que ver con ello, hay un abismo”.



—¿Estamos frente a un caso de persecución política? ¿Ella sería una perseguida política que ha sido usada como estandarte electoral?



“Yo creo que sí y creo que es también una perseguida por su género. Es una persona que tiene una serie de fragilidades. Ojalá y pudieran ver cuál es su situación en Inglaterra para que vean las carencias con las que ha tenido que enfrentar todo esto”.



“Muy a diferencia de lo que se ha publicado, creo que fue una campaña orquestada y parte de una persecución política. Para que yo acuse a alguien políticamente tengo que convencer a la ciudadanía de que es culpable, así tenga que valerme de cualquier tipo de argucia y a los medios engañarlos con una serie de hechos”.



“Dos, tengo que tener el control de jueces y de ministerios públicos. Todo eso tuvo Yunes en su momento y yo creo que es responsable de una persecución indebida y creo que hoy, quienes le siguen y todavía se encuentra en puestos dentro de gobierno, lo están haciendo, posiblemente, porque yo no puedo opinar del todo de política, posiblemente para impulsar la candidatura de su hijo, vaya usted a saber. Lo cierto es que aquí se está cometiendo una injusticia”.



—Finalmente, ¿qué sigue en este proceso? Si ella regresa a México ¿va a la cárcel? Si ella regresa a México ¿su vida corre peligro, por este esquema de persecución que nos ha estado comentando?



“Yo creo que tiene riesgos. Veo, honestamente, complicado, el que se logre esta extradición. Creo que vamos a poder lograr demostrar esta persecución y que está fabricada esta acusación y que esto debe de llegar a un buen puerto, para efecto de que no tenga que enfrentar una acusación en Veracruz, sino que se acredite que le fabricaron este delito”.



“Nosotros vamos a hacer lo imposible por ganar este juicio de extradición tanto en Inglaterra como en México, por la vía del juicio de amparo. Por todas las vías posibles. Y presentando las acusaciones, a ver, tenemos a un señor Nemi que bien claro ha dejado que siendo el único testigo del que se valieron, fue presionado para ello”.



“¿Cómo podemos extraditar o siquiera pensar en que alguien debe de ir a presión con base en el testimonio de una persona a la que se le arrancaron con violencia y con presiones esa declaración y que si uno lee la declaración tampoco es que diga gran cosa. Así lo vemos”.



—Quienes han participado en todo este esquema de fabricación, ¿tienen responsabilidades jurídicas, legales?



“Penales y las vamos a hacer valer y lo vamos a hacer muy pronto, porque hemos estado construyendo las pruebas para acusarlos”.



—Abogado, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Algo que quisiera agregar.



“No, únicamente agradecérselos, agradecer al auditorio amplio que tienen ustedes en Veracruz. Pedirle a los veracruzanos que no todo lo que sale a veces es verdad, que sean muy objetivos en el análisis de las cosas”.



“A Karime le han creado una mala fama, pero pregúntense, ¿quién le creó esa mala fama? ¿Qué elemento real tenemos para acreditar que ella se llevó dinero? Y cuando lleguen a la respuesta de que no hay tal, se darán cuenta de que a veces somos víctimas de estrategias, de políticos insensibles y corruptos que generan la percepción de culpabilidad en una persona cuando nada tendría que ver con los hechos que se le atribuyen”, concluyó.