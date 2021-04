Karime Macías pierde amparo; podrá ser detenida

Seguirán vigentes y legales las órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición en contra de Karime Macías Tubilla, luego de que el pleno de magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinara sobreseer un recurso de revisión presentado por la expresidenta del DIF Estatal de Veracruz, por lo que no logró ser amparado.



Los magistrados confirmaron el mismo sentido de la resolución que previamente un Juez Federal había dictado, de no concederle el amparo a Macías en contra de las órdenes de aprehensión solicitadas tanto por la Fiscalía General de la República como por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.



Este lunes, en el tablero de avisos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación apareció la resolución del proceso 296/2019 en el que se dictó “queda firme el sobreseimiento decretado por el Juez recurrido, respecto a los actos y autoridades aludidos… Por tanto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Karime Macías Tubilla, por los motivos precisados”.



De esta forma, la expresidenta del DIF Estatal perdió por completo el juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión dictada en su contra y contra la orden de detención provisional con fines de extradición y petición formal de extradición.