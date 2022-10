La tormenta tropical Karl ya no impactará directamente al sur de Veracruz pues su centro se dirige hacia el estado de Tabasco.La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reportó que, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta se localizaba, a las 10:00 horas de este viernes, al norte del municipio de Frontera, Tabasco, y a 130 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, “con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h”.“El pronóstico de trayectoria indica que este meteoro puede impactar Tabasco durante las primeras horas del sábado, aún como posible tormenta tropical”.Aun así, todavía podrían presentarse lluvias muy fuertes en Los Tuxtlas y dentro de las cuencas del Coatzacoalcos y Tonalá.“Asimismo, se prevé que el potencial para lluvias intensas se extienda a la cuenca del Papaloapan durante el sábado. Por su parte, el viento puede alcanzar rachas de 60 a 70 km/h, especialmente en la costa sur de la entidad”.Por esto, la alerta por la llegada de la tormenta tropical pasó de verde a azul este viernes por la mañana, es decir, ahora el peligro es muy bajo para el sur de Veracruz.No obstante, la recomendación de Protección Civil Municipal es que desde este viernes no se realice ninguna actividad en el mar.Este viernes por la mañana ya las nubes grises han comenzado a invadir el cielo de Coatzacoalcos, esto en contraste con el fuerte sol que prevaleció el jueves.Ya ciudadanos han comenzado a tomar medidas para evitar que el impacto de Karl provoque daños en sus hogares o colonias.Pescadores desde el jueves resguardaron sus lanchas para evitar pérdidas de más de 300 mil pesos, aunado a que desde este mediodía dejaron de salir a realizar actividades.Dos áreas dentro del DIF de Coatzacoalcos operarán como albergue este fin de semana con motivo del impacto de la tormenta Karl en las próximas horas.Uno de ellos en su edificio central ubicado en avenida Veracruz esquina Rubí de la colonia Tierra y Libertad, así como en el Centro de Día del Adulto Mayor frente al cuartel de bomberos.Con base a los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de Protección Civil, personal del área de riesgos sanitarios de la Jurisdicción Sanitaria Número XI, se confirmó que estos espacios cumplen con la normatividad para poder alojar con seguridad a las personas que así lo necesiten.Cabe destacar que las autoridades de Protección Civil también realizaron una inspección previa de las áreas para verificar que se garantice la seguridad de las personas que se alojen en ambos edificios.En ambos sitios se colocaron pastillas de cloro en las cisternas de agua para garantizar los niveles de purificación que marca la norma, además de aplicar mediante fumigación el producto que no es tóxico para el ser humano, pero elimina los criaderos de moscos y larvas de la especie Aedes Aegypti.