Ken Salazar, embajador de EU, se reúne con "líderes del sector eléctrico"

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, subió una fotografía a su cuenta personal de Twitter donde narra que se reunió con "líderes del sector eléctrico"."Muchas empresas de México y Estados Unidos están brindando energía limpia, asequible y confiable a México. Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo", publicó.El encuentro ocurre luego de que esta semana, el embajador expresó "serias preocupaciones" en Palacio Nacional sobre la reforma eléctrica que impulsa el gobierno del presidente López Obrador, AMLO.Igualmente en su cuenta de Twitter, Salazar escribió: "Sostuve hoy importantes reuniones con @GobiernoMX para hablar sobre reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de #EEUU. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días".Ayer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, subrayó que con Estados Unidos se mantiene un diálogo sobre la iniciativa de reforma eléctrica que existe en el Congreso mexicano, para que se conozca bien, antes de fijar una postura.“Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar porque lo que convenimos, sobre todo ahora que hemos estado en comunicación para diversos asuntos, es que antes de que se fije una postura que no tenga la información del Gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la reforma eléctrica, porque se ha dicho mucho, no, y hay cosas que dices: bueno, pues eso no es la reforma eléctrica”, expresó En entrevista luego de encabezar la ceremonia de conmemoración de 200 años del Servicio Exterior Mexicano y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.Ebrard Casaubón detalló que ya hubo una primera reunión con el embajador estadounidense (se llevó a cabo el pasado miércoles en Palacio Nacional), y habrá otras para aclarar qué es y qué no es la reforma.Además, añadió, se pretende escuchar los planteamientos o preocupaciones que han externado las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables, y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma.“Él (Ken Salazar) lo está haciendo de una manera respetuosa, yo creo que este tipo de diálogos no se habían dado. Alguien dice “no es que se aplazó porque él lo pidió”, ni siquiera se discutió eso en la reunión, es falso eso. Yo diría que es una buena práctica, que cuando hay una iniciativa de esta envergadura, pues haya un diálogo y realmente se conozca de qué se trata, porque si nos vamos a guiar por las opiniones de terceros, si nos vamos a extraviar en el camino”, mencionó.