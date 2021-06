Kit de SEV para limpiar escuelas es insuficiente: Docentes

El kit de limpieza que entregó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para el regreso a clases es insuficiente, criticaron algunos docentes de municipios de la región de Coatepec.



Cuestionados al respecto, dijeron que el kit no cubrirá las necesidades de los planteles educativos, por lo que se implementan estrategias con padres de familia para la adquisición de otros utensilios necesarios para evitar contagios en las aulas cuando se dé el regreso.



“Suficiente para un periodo, pero no cubre todas las necesidades, pero hemos establecido estrategias con los padres para utensilios que se requerirán para evitar contagios en los planteles”, dijo una profesora.



Sin embargo, profesores de comunidades alejadas de los municipios de Totutla, Ayahualulco e Ixhuacán de los Reyes, señalaron que hay familias que carecen de recursos para hacer aportaciones, las cuales serán constantes una vez que los estudiantes acudan a los planteles.



“Padres de familia también están ayudando con insumos, pero la comunidad no tiene recursos, es ayuda, pero es limitada”, mencionó otro de los docentes.



De acuerdo a información, los kits incluyeron un termómetro, cloro, un aspersor, desinfectante, gel y manuales para hacer uso del material.