La 4T ahora aplicará austeridad y mayor control en apoyos para víctimas

Este viernes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversos numerales de los Lineamientos para el otorgamiento de Recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (RAARI) a personas en situación de víctima.La premisa principal es que la austeridad se implementará también en los apoyos que se venían brindando, debiendo las víctimas alinearse a nuevos parámetros de los que la autoridad tendrá control total para vigilar el cumplimiento de estos.Anualmente, la Federación otorga unos 5 mil apoyos a víctimas en todo el país y en Veracruz dichos recursos son importantes principalmente para los colectivos de búsqueda de desaparecidos.Entre las variaciones que contiene el acuerdo es que, para el otorgamiento de los gastos por concepto de transporte, hospedaje y/o alimentación que requieran las víctimas para trasladarse, previstos en la Ley General de Víctimas, ahora para su otorgamiento “serán dictaminados y en su caso determinados por la persona titular de la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal”.De manera que, si una víctima necesita traslado aéreo no se pagará a una persona extra salvo que esté plenamente justificado que es necesario para temas como movilidad o que sus necesidades lo justifiquen.Igualmente, se advierte que, para realizar el pago de un boleto de avión, la variación entre la cotización inicial y el pago final no deberá exceder del 30 por ciento estimado inicialmente, lo que en un principio deberá ser cubierto por la víctima y posteriormente reembolsado.En el caso de transporte terrestre, si bien se pagarán los costos de gasolina y peajes, serán pagaderos posteriores al gasto realizado por la víctima.Pero en caso de que el gasto sea cubierto de manera anticipada por la Comisión de Víctimas, el monto del gasto “se deberá calcular con base en el programa Traza tu Ruta, pudiendo considerar una variación hasta de un 5%”, el cual se tramitará vía reembolso.En el acuerdo anterior, los lineamientos no establecían condicionantes para el reembolso en esta materia; ahora se establece que no cubrirán el gasto en bebidas alcohólicas.La nueva normativa establece también que los gastos por alimentos no podrán exceder un monto de 300 pesos por cada alimento, es decir, habrá un monto máximo de 900 pesos por día, mismos que comprenden desayuno, comida y cena, que serán pagados vía reembolso o bien de manera anticipada.Todos los gastos que están señalados como susceptibles de apoyo para las víctimas, deberán ser comprobados en un máximo de 30 días posterior a la fecha de diligenciaLa comprobación y pagos de los gastos deberán pasar el tamiz de la Dirección General de Administración y Finanzas, que revisará la información entregada por las áreas remitentes y verificará que se apeguen a los procesos y procedimientos previstos para la dispersión de los recursos a las víctimas beneficiarias.“En caso de faltar algún documento o exista alguna imprecisión o error en la solicitud, se requerirá a la unidad administrativa que corresponda, para que, en un plazo no mayor a 2 días hábiles siguientes a partir de su notificación, subsane dicha omisión o información faltante”.La instrucción de entrega de recursos deberá ser firmada por la persona Titular del Comité Interdisciplinario Evaluador o de la Dirección General de Atención Individual a Víctimas, a fin de que la Dirección General de Administración y Finanzas proceda a las gestiones requeridas.