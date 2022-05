La 4T deja en bodegas los fármacos para niños con cáncer, denuncian

Mamás de niños con cáncer de la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz denunciaron que la Secretaría de Salud del Estado mantiene medicamentos en bodegas, dejando vacías las las farmacias en los hospitales.Hace unas semanas, denunciaron que en la Torre no se contaba ni siquiera con fármacos básicos, por lo que exigen al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) del Gobierno Federal revisar la situación en la entidad ante la nula distribución de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de sus hijos."Se solicitó que vinieran a ver qué es lo que estaba sucediendo dentro de nuestras bodegas en Xalapa y en Veracruz para ver en qué condiciones estaban, porque nosotros siempre expresamos que no había medicamentos. Nos enteramos que nuestras bodegas tenían bastantes medicamentos, bastante abasto de medicamentos y por qué las farmacias vacías", dijo la vocera de las mamás, Cora de Jesús Rodríguez.Tras la renuncia del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, apenas este jueves, comentó que “no debe quedar ahí” porque existen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la omisión en dotar a los pequeños con cáncer de sus tratamientos.Por ello, pidió al Gobierno del Estado que se investigue y se sancione a los responsables."Para nosotros es triste y tenemos miedo de que no vayan a proceder las autoridades en el tema como debe de ser, porque se está despidiendo y al rato se nos vaya a dar a la fuga. Una sanción por lo que está haciendo; tenemos las denuncias y ya hicimos declaraciones de los daños que se hicieron. Vinieron a tomar las declaraciones de la Ciudad México hace un mes", dijo.Por ello, De Jesús Rodríguez reiteró el llamado para esclarecer por qué los medicamentos no llegan a los pacientes."Las cosas tienen que salir a flote, se tiene que saber la verdad de lo que está sucediendo. Lamentablemente no entendemos por qué no surten nuestros medicamentos en farmacias. (Hay) medicamentos oncológicos a punto de caducar. Es una tristeza sabiendo que nosotros estamos careciendo de los medicamentos", dijo.Las mamás habían denunciado que no se contaban ni medicamentos para atención general como Ibuprofeno y antibióticos en la Torre Pediátrica.