La 4T desapareció 14 millones de vacunas contra COVID, acusa MC

El coordinador de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán, aseguró que hay 14 millones de dosis de la vacuna antiCOVID-19 que no se sabe dónde están, por lo que exigió a las autoridades federales que entreguen cuentas y se apliquen los biológicos a toda la población, incluidos los menores de 12 a 17 años.



Durante entrevista, el líder partidista recordó que el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, declaró en el mes de abril del año en curso, que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había adquirido 250 millones de dosis del biológico.



“Tenemos 14 millones de vacunas que no sabemos dónde están. Cuando Arturo Herrera dio una declaración de cuántas se habían conseguido, habla de 250 millones de dosis y ayer (martes), Hugo López Gatell salió a decir que si se la dan a un niño, se la quitan a un adulto en riesgo”, criticó.



Por ello, Gil Rullán enfatizó que dicha aseveración del Subsecretario de Salud implicaría que no compraron la cantidad de vacunas anunciadas por el ex titular de la SHCP, o se están haciendo “guajes” con las que hay, luego de donar varios lotes a Cuba y otros países latinoamericanos.



Dijo que se debe entender que el COVID-19 es una pandemia mundial que no se podía evitar pero que sí se debió preparar mejor. “Tardó mucho tiempo para llegar a México y hoy llevamos viviendo con ella más de un año, es hoy que debe aumentarse el tema de las vacunas”, reiteró.



Por tanto, derivado de que hace varios meses se anunció que habría vacunas para todos, se pronunció a favor de la reactivación económica y el retorno presencial a las aulas, con la vacunación de los menores de edad con la vacuna Pfizer, la cual fue recomendada por el Gobierno Americano para este sector poblacional y está avalada por la COFEPRIS.



“Claro que se tienen que vacunar, hemos visto afectados que tienen secuelas y que están muriendo. Claro que tiene que invertirse, porque aparte fue el propio Secretario de Hacienda en ese entonces, quien dijo que habían conseguido 250 millones de dosis, con lo cual podría vacunar al 100% de la población mexicana, no nada más a los mayores de edad”, afirmó Sergio Gil.



El líder del partido naranja en Veracruz asentó que los funcionarios del Gobierno Federal se necesitan poner de acuerdo para saber realmente cuántas dosis se tienen disponibles en el país “y aparte, encontrar esas 14 millones de vacunas que dicen que consiguieron al día de hoy pero que tampoco aparecen”.



Cabe mencionar que el pasado 16 de abril, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, habría informado que a esa fecha, se tenían contratos con Pfizer, Cansino, AstraZeneca, Covax, SputnikV, Sinovac, entre otros, con una inversión de 15 millones 809 mil pesos.



“Los contratos que tenemos garantizan la adquisición de 250 millones de vacunas, más que suficientes para vacunar a todos los mexicanos”, informó el ex funcionario federal hace cinco meses.