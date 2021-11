La 4T dignificó a mujeres, las empoderó en Gobierno: Cuitláhuac

Desde la Cuarta Transformación se dignifica a las mujeres y se combate la corrupción, por lo que en Veracruz se logró avanzar en materia de infraestructura, salud y seguridad a pesar de la pandemia por el COVID-19, informó el gobernador Cuitláhuac García Jimenez.Durante su mensaje como parte de su Tercer Informe de Labores, el Mandatario estatal dejó en claro que el mensaje va dirigido a la gente, “porque de los dichos pasamos a los hechos” y sostuvo que su presentación de resultados no son datos maquillados, son acciones corroborables.“El mensaje es bastante claro y se hizo realidad en la Cuarta Transformación del país, ya no es como en el Gobierno que nos antecedió, donde en la administración yunista se protegió al Secretario de Gobierno que golpeó a su mujer, en esta administración ya no, no habrá impunidad”, afirmó.Durante el “Informe Ciudadano”, resaltó que a la mitad de su gestión se logró que en la entidad por primera vez sea una mujer la que dirige la Fiscalía General del Estado, así como en el Poder Judicial, el Congreso del Estado y demás organismos como la Fiscalía Antocorrupción y la CEDH entre otros.“Queremos que resuene fuerte y muy lejos, en todos los rincones del Estado, este mensaje es para todas las adolescentes, en esta Cuarta Transformación se dignifica a la mujer, la Fiscal es una mujer, en este Gobierno se logró la mayoría de magistradas mujeres en el Poder Judicial”, expuso.En presencia de la presidenta del Congreso, Cecilia Guevara; la titular de Poder Judicial, Isabel Romero, detalló que 61 mil 680 mujeres veracruzanas fueron beneficiadas con programas sociales, mientras que a través del IVM se asesoró a 13 mil 200, mientras más de 6 mil fueron apoyadas por SSP.Ante el Gabinete estatal en pleno y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, García Jiménez mencionó que se logró bajar en 27 por ciento la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, así como la disminución de 34 por ciento en secuestro y 44 por ciento de homicidio doloso.Durante su mensaje, García Jimenez reconoció el trabajo de sus colaboradores e incluso se escucharon aplausos de los presentes para el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, puesto que el titular del Ejecutivo asentó que gracias a su labor se logró para dar certeza a las veracruzanos y en específico a las mujeres con el programa de Mujer Alerta.