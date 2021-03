La 4T emprende “revancha política” contra Expresidenta del Poder Judicial: PRI

Ante el inminente juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Poder Judicial del Estado, el dirigente en Veracruz del PRI, Marlon Ramírez Marín, hizo un llamado al Congreso del Estado, concretamente a los diputados morenistas, a la prudencia y congruencia porque de consumar lo que pretenden hacer, seguirán debilitando a las instituciones y vulnerando el Estado de Derecho.



Dijo que hay demasiado ruido en ese caso y pareciera que es el reflejo de una revancha política.



Aseveró que el problema no es la magistrada sino el hecho, toda vez que ya han pasado algunos servidores públicos por esa situación y hasta el día de hoy no se sabe si realmente existe culpa o no, o si los casos tuvieron un procesamiento jurídico real.



“Creo que el régimen autoritario está demostrando su verdadero rostro, pasaron de ser demócratas a ser autoritarios”.



Consideró que lo que mal empieza, mal termina, en virtud de que el proceso del Congreso del Estado del 13 de octubre del 2019 para el nombramiento de 13 magistrados, entre ellos el de Sofía Martínez, estuvo plagado de claras irregularidades.



Y ahora que es sometida a un juicio político, “pareciera que como no hubo un sometimiento del Tribunal Superior de Justicia a la línea general establecida por otro Poder (el Legislativo), hoy lo que estamos viendo es una especie de revancha política”.



Calificó de grave que se utilice un Poder del Estado para someter a otro Poder, con lo que se vulnera el origen del sistema de división de poderes, que fue creado para establecer el contrapeso entre Poderes.



Llamó a los diputados locales, especialmente a los de MORENA, a la prudencia y a la congruencia porque hay demasiado ruido.



“Hay demasiadas acciones que, si se ejecutan, lo que van a terminar de concretar es el vulneramiento al estado de Derecho”.



Ejemplificó que el Congreso del Estado ya no la hecho en otras ocasiones como fue el caso del desafuero del diputado local por Misantla, Erik Iván Aguilar López y la revocación del mandato del alcalde y síndica de Actopan, José Paulino Domínguez y Lucero Palmero Barradas, respectivamente.



Así como con la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por inconstitucional.



“Toman las decisiones porque tienen los elementos del Estado para poder hacerlo, pero no hay fondo de las cosas. Lo hacen porque tienen la mayoría, pero no tienen la razón, se agarran de tecnicismos para ir al externo legal y lo que terminan por hacer es seguir debilitando a las instituciones que tanto trabajo nos a costado construir”.