La 4T en Veracruz promueve la “cultura de la muerte”, destruye familias, acusan

El Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y su gabinete, están empeñados en promover la cultura de la muerte y destruir a la familia, adoptando ideologías de género como lo único que le da sentido a un gobierno con tan pobres resultados y que va pasar a la historia como uno de los peores en Veracruz, acusó el presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés Jiménez."Se ve claramente que la agenda del gobernador y su gabinete no es de procurar la vida, dar seguridad a la población, no es de proteger a la familia y velar para que haya trabajo y se pueda sacar adelante a los miembros de ésta, sino que están empeñados en promover el negocio de la cultura de la muerte, en destruir la célula básica de la sociedad, adoptar lo que es la ideología de la confusión de género como lo único que le da sentido a un gobierno, a un régimen con tan pobres resultados y que va pasar a la historia como uno de los peores en Veracruz", dijo Rodrigo Cortés JiménezEl entrevistado aseveró que el gobierno del Estado ha resultado negligente para proteger a la población y completamente incapaz de promover el desarrollo económico de la entidad, sin embargo sí se ha ocupado por proceder a enarbolar causas ideológicas.Añadió que el afán por el poder no les permite a los funcionarios pensar en beneficiar a la población, "y tampoco tomar en cuenta que uno de los valores más grandes para la sociedad veracruzana es la familia, fruto de la unión entre un hombre y una mujer que dan apertura a la vida. No quieren, no pueden y no saben cómo generar el auténtico bien común a la población".Es de recordar que al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por unanimidad invalidar el artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, por lo que el matrimonio ya no será sólo válido entre hombre y mujer.Esta resolución histórica de la Suprema Corte, abrió la posibilidad de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo en Veracruz