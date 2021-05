La 4T “ha sido una calamidad” para Xalapa: Velasco Chedraui

Luego de escuchar las quejas sobre la desatención del actual gobierno morenista de Xalapa, David Velasco Chedraui, candidato de la coalición “Veracruz Va” a la presidencia municipal, refrendó el compromiso de conformar un gobierno cercano a la gente, que atenderá los problemas de la población y en donde no habrá improvisados.



“Este Gobierno ha sido una calamidad. Nunca en la historia de Xalapa habíamos visto tanto abandono. No hay obra pública, pararon la obra privada con su incomprensible burocracia; los parques y jardines abandonados; las calles llenas de baches”, aseveró.



Al recorrer colonias de la zona Oeste de la ciudad los vecinos se quejaron de que la autoridad municipal nunca los ha visitado ni han atendido sus solicitudes de muros de contención o escalinatas. David Velasco Chedraui comentó que además de la inseguridad que se vive en toda la ciudad, en estas zonas se vive una inseguridad topográfica, debido a lo accidentado de los terrenos.



“Nosotros no vamos a llegar a experimentar. Cuando gobernamos Xalapa ya demostramos lo que somos capaces de hacer en materia de obra pública y servicios. En este tema de protección civil elaboramos el Estudio de Identificación de Riesgos para Xalapa, el primero y único en su tipo en la historia”, destacó.



El candidato de la alianza PAN, PRI, PRD, destacó que para atender estos problemas se necesitan grandes inversiones “y nosotros sabemos cómo atraer recursos y tengan la seguridad de que no regresaremos ni un solo peso a la federación, como lo está haciendo el actual gobierno municipal”.