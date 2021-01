La 4T no muestra interés en proteger ríos de Veracruz, reprochan activistas

Integrantes de "Pueblos Unidos de la Cuenca de La Antigua-Jalcomulco" advirtieron que en el país aún existen ríos amenazados por un decreto que emitió el expresidente Enrique Peña Nieto para desprotegerlos.



"El expresidente liberó 300 cuencas para ser concesionadas. En la parte de Jalcomulco y Actopan se pensaba concesionar nuestros ríos", dijo el activista Alejandro Gallardo.



No obstante, informó que después de interponer un amparo el 18 de julio de 2018 y ganarlo, habitantes de 23 comunidades de los municipios que se encuentran dentro de las cuencas del río Actopan y el río La Antigua podrán continuar preservando estos afluentes.



Lamentó que la actual administración estatal y federal no se ha acercado a verificar que se esté respetando el cuidado de estas cuencas, pues a pesar de haber ganado el amparo, la amenaza persiste.



“Sabemos que la amenaza está ahí, hemos pedido el acercamiento con el Gobernador, hemos enviado oficios y no ha habido un acercamiento con él. Con el Presidente de la República tampoco hemos tenido diálogos, queremos ir a la conferencia ‘mañanera’. Hasta ahorita el compromiso de proteger el río no se ha visto por parte de Andrés Manuel López Obrador".



También, recalcó que dicho amparo hace vigente la veda en las cuencas de Actopan y La Antigua y evita que se sigan otorgando concesiones.