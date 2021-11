La 4T “pone trabas”, no quiere otra Alerta de Género en Veracruz

La integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Myriam Lagunes Marín, acusó que hay trabas para que se emita la Tercera Alerta por Violencia de Género en Veracruz por desapariciones de mujeres, pese a que en la Entidad se han triplicado los casos de féminas no localizadas desde el 2016.Acusó que desde las “altas esferas” del Gobierno se están poniendo estos obstáculos, por lo que es incierto si se emite o no esta declaratoria, en la que ya trabaja el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que analiza la solicitud promovida por varias organizaciones como el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Justicia Derechos Humanos у Género.“No lo sabemos, están poniendo muchas trabas, pero tendría que ser ya un hecho, o sea, realmente si se ven las estadísticas de los últimos cinco años, las desapariciones se han triplicado respecto a 2016”, afirmó Lagunes Marín.Desde las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, donde este jueves realizaron una protesta colocando cruces y zapatos en señal de protesta por losFeminicidios en el Entidad, expuso que Veracruz luego del Estado de México, quien ya tendría tres alertas, siempre sobresale en los primeros índices de este y otros delitos.“Veracruz realmente en los últimos años siempre ha estado en primer lugar en Feminicidios, o segundo o tercero, pero siempre está en el ranking, y ahí va dándose un tiro con el Estado de México”, manifestó.La activista señaló que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario tiene tres semanas para pasar el informe y es el Gobierno del Estado el que decide si lo integra o no o si da una respuesta.“Y a partir de si se siguen las recomendaciones, es si se genera la tercera alerta de violencia de género. Tendría que ocurrir antes de que concluya el año, entiendo yo que sí”, precisó.A su decir, en la Entidad hace falta articulación entre las organizaciones y las autoridades, porque sólo “se firman convenios, se toman la foto, se hacen mesas de trabajo, pero es solamente como entre amiguitos, amiguitas o aliados”.Acusó que no se tienen datos precisos sobre las agresiones, violaciones, desapariciones y feminicidios, problemáticas que a su juicio se están tomando como aisladas, cuando están correlacionadas.“Todo va de la mano, es violencia machista, es violencia misógina y si no hay un enlace entre todas dependencias y entre todas acciones que hagamos, no vamos a ver resultados (…) ¿dónde están esas mujeres, fueron víctimas de feminicidio, fueron víctimas de trata, qué sucedió con esas mujeres adolescentes y niñas?, es la respuesta que no tenemos y que no nos están dando”, aseveró Myriam Lagunes Marín.