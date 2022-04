La 4T quiere nueva consulta; plantea cárcel a Diputados “traidores”

El dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, anunció que promoverán una nueva consulta popular, ahora para que el pueblo decida si denuncian o no “por traición a la patria” a los 223 diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.Así lo informó al clausurar el denominado Festival por la Soberanía Nacional, realizado a un costado de la alameda centra de la Ciudad de México, en donde recordó que en 2014, el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia por traición a las patria contra Enrique Peña Nieto y todos los que aprobaron la Reforma Energética.“Vamos a iniciar esta consulta y el pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 o presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores, que se hagan responsables de sus actos y que le rindan cuentas a la historia de nuestro país”, dijo ante una centena de simpatizantes que gritaban a coro “¡traidores!”.En el acto, que estuvo amenizado por bandas musicales, Mario Delgado leyó el artículo 123 de Código Penal, en el que se establece que se impondrán penas de prisión de 5 a 40 años, y multas de hasta 50 mil pesos, al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las modalidades, como son realizar actos contra la Independencia y soberanía de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero.“¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras? Traicionaron a México”, insistió.El líder morenista señaló que la patria es la madre de todos los mexicanos, por lo que los opositores “no tienen madre”.“Nuestra madre es la patria, ellos no tienen madre porque son traidores a la patria. Y miren, de preferencia no vayan, pero si van a visitar las casas de campaña de estos traidores, llévenles banderitas, no rayen, para que les recuerden que hay mucho pueblo y que la historia no perdona”, declaró al tiempo que mostraba una bandera de México.En el evento fue colocado un paredón con los rostros de los legisladores que rechazaron la iniciativa presidencial. Al respecto, Ignacio Mier, coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados, consideró que a los “traidores” se les debe “fusilar” de manera pacífica.“Nos han dicho que muestra protesta por decirles la verdad, que son unos verdaderos traidores a la patria, era violenta. Falso, nosotros en principio, hay que decirlo claro, somos un movimiento pacífico. El peor precio es el repudio del pueblo de México, ¿con qué cara se van a presentar en sus estados? ¿Con qué cara van a ir a tocar puertas? Por eso celebro que se haya puesto este paredón, para que el pueblo, con sus plumas y con sus lápices, los fusile de manera pacífica”, aseveró.Finalmente aseguró que tras la resolución de la Suprema Corte el sistema eléctrica mexicano “está protegido”; “van a bajar los precios, ya habíamos aprobado en febrero del año pasado una reforma eléctrica donde quedó establecido que el acceso a la luz eléctrica es un servicio público, ya no un servicio comercial ni lucrativo, pero era necesaria la reforma constitucional para blindar y que no les quedara la tentación, porque la van a tener”.