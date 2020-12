La 4T sólo demostró su incapacidad durante pandemia: PRI

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, criticó los resultados de las autoridades ante la pandemia de COVID-19 en Veracruz.



"No implementan ni los organismos, ni los protocolos, ni los mecanismos, para hacer prevalecer el estado de sana sanitaria. Cuando vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usa el cubrebocas, cuando el Secretario de Salud culpa a todos de lo que pasa, pues provoca que la gente no tengamos el grado suficiente de entender lo que está pasando en este momento".



Por ello, responsabilizó a las autoridades estatales y federales del cómo se afrontó la contingencia sanitaria, y dijo, solo mostraron su incapacidad a un problema tan delicado.



"No hubo un programa de atención a las personas dedicadas a la actividad cotidiana, no hubo implementación de empleos temporales".



En el caso de la aglomeración que se suscitó en el municipio de Xico durante la inauguración de la Villa Iluminada y las declaraciones de la alcaldesa, Gloria Galván, Ramírez Marín, explicó que buscará a la munícipe, con el fin de aclarar todo lo que se desencadenó por el evento y el porqué se realizó.



"Mientras tanto, lo que yo puedo decir es que, esto termina siendo producto de la falta de coordinación entre los que tienen la obligación de establecer los mecanismos y las rutas de la política sanitaria, en este caso la federación. Quien tiene la obligación, es el gobierno federal".



Además, por ser el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, acudió con militantes del PRI que tienen algún problema físico, para lanzar un llamado al gobierno estatal y atienda con políticas públicas claras a este sector.



"En el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, el actual gobierno no tiene ninguna política clara para atender a las personas con discapacidad, desaparecieron apoyos. El día de hoy, veracruzanos tienen que acudir al Poder Judicial para que el gobierno cumpla con su responsabilidad", concluyó.